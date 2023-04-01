德國主要反對黨基民盟領袖呼籲就中國關係建立歐洲統一戰線

德國/歐盟/中國/範式轉變

德國主要反對黨領袖呼籲德國應該讓主要盟友參與與中國的談判。這一建議被認為作為重新思考與北京關係的一部分，反映了德國對全球安全和外交政策的“範式轉變”思考。

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德國主要反對黨領袖呼籲就中國關係應該建立歐洲陣線。保守派基民盟黨魁弗里德里希·梅爾茨在接受路透社採訪時表示，德國不能再依賴從俄羅斯購買廉價天然氣和從世界各地買東買西，同時又依賴美國的安全保護。

自俄羅斯入侵烏克蘭暴露出歐洲對俄羅斯能源的嚴重依賴危機以來，梅爾茨的評論反映了德國對中國政策在日益反思。

路透社說，這標誌着與基民盟前總理默克爾時代正在背離馳遠。是在默克爾時代，中國成為德國最大的貿易夥伴和重要的出口市場。

現年 67 歲的極端保守派梅爾茨於 2022 年成為默克爾領導的基督教民主黨領袖，承諾與默克爾的中間政治決裂。根據 ZDF 廣播公司本周的一項民意調查，基民盟/基社盟在全國民意調查中以 30% 的得票率成為德國最大的政黨聯盟，而執政聯盟中的政黨則有所下滑，梅爾茨由此尋求在 2025 年競選總理。

據梅爾茨稱，“我們需要與我們的歐洲夥伴，尤其是法國密切合作。” 梅爾茨在談到中國關係時說，“我們必須證明德國在這方面並不孤單，而是有與歐洲夥伴密切合作。”

梅爾茨批評訪問中國的談判代表團流於“一日游”，人多議程少，無效率。梅爾茨呼籲法國政府的重要代表應進來參與德中未來的會談。梅爾茨強調與北京的磋商很重要。但梅爾茨堅持說，“他們不應該是代表團人數過多、議程不多的一日游，他們必須做好充分準備，並且必須取得對談成果。”

梅爾茨表示，德國應儘快減少中國華為技術的存在，但不要從德國網絡中剝離現有的華為系統。

據路透社說，在被問及他是否會去台灣旅行時，梅爾茨說他目前不想這樣做，以免受到挑釁。最近一位德國部長訪問台灣，激怒了北京。

路透社注意到，梅爾茨是在法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩即將訪華之前發表上述講話的。一位非西方外交官表示，此行可能會讓北京嘗試對歐盟分而治之，他暗示中國可能會試圖插入西方陣營，並引誘法國遠離美國。

在歐洲政治方面，梅爾茨表示，他的政黨將支持馮德萊恩在 2024 年連任歐盟委員會主席。