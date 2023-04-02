俄羅斯/徵兵

俄羅斯的春季徵兵活動於本周末開始，並將持續到7月15日。這是每年兩次徵兵中的一次，另一次徵兵在秋季進行。這場2023年的春季徵兵運動以一種新的方式開始：發布電子召集令。2022年秋季部分徵兵活動出現多個混亂局面。俄羅斯正在將所有符合義務服兵役的公民的信息整理好了，對症下藥。

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據本台在莫斯科的記者Anissa El Jabri報道稱，俄羅斯對坐在輪椅上的殘疾人或大家庭的父親的軍事傳喚徵兵故事很快就會結束，至少在紙面上是這樣。自去年11月25日俄羅斯總統普京頒布法令以來，俄羅斯一直在為有義務服兵役的俄羅斯公民準備一個集中的數據庫。記錄的信息包括：教育水平、居住地、手機號碼和電子郵件等等。

俄羅斯武裝部隊總參謀部組織和動員負責人弗拉基米爾-尖利安斯基上將說：今後，這些信息將儘可能用於登記和徵兵行動，包括為了避免不合理地徵召公民服兵役的情況。

這位軍方官員說："我想向大家保證，總參謀部的計畫並沒有預見到第二波新的徵兵動員。那些已經被徵召服兵役的人，以及自願表示願意參加特別軍事行動的公民，都足以執行指定的任務"。

據Vedomosti日報報道，在這個軍事數據庫中還可以加入很多其他信息：犯罪記錄、稅收、體育活動。按照普京2022年11月25日發布的法令規定，所有這些信息最遲應在2024年4月1日完成。

據俄羅斯杜馬國防委員會主席說，在此之前，不會派新兵到 "俄羅斯新國土"，即2022年9月吞併的烏克蘭領土服役。