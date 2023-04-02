俄羅斯稱不會派擊劍運動員去波蘭參加巴黎奧運會資格賽

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俄羅斯周日宣布不會派遣俄羅斯花劍運動員在本月4月21日至24日前往波蘭的波茲南參加2024年巴黎奧運會的第一場資格賽。俄羅斯指控華沙為限制俄羅斯和白俄羅斯運動員重返賽場設加了不可接受的條件。

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據俄新社援引俄羅斯擊劍聯合會主席伊爾加-馬梅多夫稱，在波蘭波茲南舉行的第一屆奧運會女子花劍資格賽前三周，俄羅斯花劍運動員當然不會去比賽。比賽提出的條件，對俄羅斯來說是不可接受的。

波蘭要求俄羅斯和白俄羅斯運動員簽署一份書面文件，聲明他們不支持在烏克蘭的侵略戰爭，並且他們沒有被俄羅斯軍隊或安全機構僱用，同時尊重既定的中立標準。

俄羅斯體育官員批評說，波蘭擊劍聯合會忘記了它是一個體育聯合會，而不是一個政治聯合會。不幸的是，一切都被混為一談，"馬梅多夫還說，"這成了一個專門的政治聲明，可與這裡的體育無關。"他批評缺乏 "言論自由"。

據該俄羅斯體育官員Ilgar Mamedov告訴俄羅斯體育日報Sport-Express說，“這些挑釁性的條件其實是不允許我們參加這些比賽。”

在去年俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略進攻之後，俄羅斯運動員被禁止參加所有國際比賽。

國際擊劍聯合會（FIE）在3月初宣布恢復俄羅斯擊劍運動員的資格，這是一年多來國際體育界的第一次。

但這一決定激起了烏克蘭及其一些盟友國家的憤怒。此後，來自世界各地的300多名擊劍手簽署了一份請願書，譴責國際劍聯的立場，丹麥、法國和德國都取消了擊劍資格比賽，以回應這場風波。

3月28日，國際奧委會建議俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立的旗幟和個人身份回歸國際比賽，但在這個階段還沒有決定他們是否能夠參加2024年巴黎奧運會。

據法新社說，然而俄羅斯奧委會已經認為如此恢復資格的標準是 "歧視性的"。