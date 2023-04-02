布林肯與拉夫羅夫就被拘留的華日記者案通話

俄羅斯/美國/華爾街日報記者被逮捕

美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫就被拘留的《華爾街日報》記者事件通話。路透社報道的信息根據俄羅斯外交部的公布。俄羅斯官方稱，此次通話是由布林肯發起的。

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據路透社今天報道稱，布林肯與拉夫羅夫就被拘留的《華爾街日報》記者案通話。俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫周日告訴美國國務卿安東尼·布林肯，華盛頓將華爾街日報記者埃文·格什科維奇的案件政治化是不可接受的。格什科維奇已被拘留並被指控在俄羅斯從事間諜活動。

據俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫在電話中告訴布林肯，格什科維奇的命運將由法庭決定。拉夫羅夫重申了俄羅斯的說法，即該記者上周被“當場”抓獲，但俄羅斯並未公開說明任何證據。

俄羅斯外交部稱，“布林肯被提請注意，有必要尊重俄羅斯當局根據俄羅斯聯邦的法律和國際義務做出的決定。” 俄羅斯外交部還表示，“有人強調，華盛頓官員和西方媒體明顯要給本案抹上政治色彩，煽風點火，這是不可接受的。”

俄方稱，此次對話是由布林肯發起的。

路透社說，俄羅斯聯邦安全局安全部門周四表示已逮捕格什科維奇，指控他收集有關俄​​羅斯國防公司的國家機密信息。

《華爾街日報》強烈否認格什科維奇從事間諜活動。

白宮稱這項最高可判處 20 年監禁的間諜罪指控是“荒謬的”。

稍早，華爾街日報報道，美國總統拜登敦促俄羅斯釋放被抓捕的華爾街日報記者。美國總統拜登周五即敦促俄羅斯釋放《華爾街日報》(The Wall Street Journal)記者Evan Gershkovich。拜登在登上一架直升機時大喊“放了他”。

該報道稱，目前美俄關係的裂痕已經很大，以至於兩個大國幾乎沒有保持外交溝通。

拜登說，美國並不打算驅逐俄羅斯外交官。他在離開白宮前往安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)前在白宮南草坪上說：“現在沒有這一打算。”

過去的驅逐行動引起了莫斯科的針鋒相對的報復，使美國駐俄羅斯大使館和俄羅斯駐華盛頓大使館都只剩下了極少數人員。

該報道說，30多家全球頂級新聞機構共同呼籲釋放Gershkovich，稱他們對華爾街日報記者被拘留深感不安。