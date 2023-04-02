歐盟警告俄羅斯不得濫用安理會輪值主席權

俄羅斯/聯合國/歐盟

俄羅斯本月輪值聯合國安理會主席。俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭中，此一聯合國機制引發眾多批評。歐盟外交最高官員博雷利今天警告說，歐盟將反制俄羅斯濫用聯合國安理會主席的職權。

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據博雷利星期天在推特評論說：“俄羅斯擔任聯合國安理會輪值主席國，堪稱是一個愚人節的玩笑。”他說："雖然俄羅斯是安理會常任理事國，但俄羅斯一直在違反聯合國法律框架的原則。"

據法新社，俄羅斯於周六接任聯合國安理會主席，任期為整個4月，莫斯科宣布俄羅斯駐聯合國代表團將由俄羅斯外交部長拉夫羅夫領導。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）感嘆道：“很難想象有什麼能（更多）證明聯合國這種機構的徹底破產。”澤連斯基呼籲改革全球機構，包括聯合國安全理事會。澤連斯基說，"必須防止一個恐怖主義國家破壞世界。恐怖分子必須失敗，恐怖國家必須為恐怖行為負責，並且它們不得在任何地方竊權工作。"

俄羅斯擔任主席國期間的安全理事會第一次會議將於3日周一上午舉行，但這只是對本月工作計畫的例行閉門討論。但之後將像往常一樣，由安理會的新任輪值主席、俄羅斯大使瓦西里-涅本齊亞舉行新聞發布會。