聖彼得堡的一咖啡館爆炸 軍事博主塔塔爾斯基當場被炸死

爆炸案

俄羅斯 – 聖彼得堡一家咖啡館炸彈爆炸，已知1人死亡；25人被炸傷。著名的俄羅斯民族軍國主義者，軍事博主Vladlen Tatarsky （弗拉德倫·塔塔爾斯基）當場被炸死。 他是“俄羅斯世界”的代言人之一。據調查人員稱，他們對“使用危險手段殺人”展開了“刑事調查”。俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃(Maria Zakharova)2日表示，像塔塔爾斯基這樣的博主才是“真理的捍衛者”。

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聖彼得堡市市長亞歷山大·別格洛夫（Alexander Beglov）證實，咖啡店爆炸事故中受傷的人數已經上升到25人，其中19人入院接受治療。

另據報道，當天俄羅斯戰地記者和軍事博主弗拉德倫·塔塔爾斯基正在這裡舉辦粉絲活動。一名女性嫌疑人將一個小雕像帶到現場送給弗拉德倫·塔塔爾斯基，稍後發生了爆炸。

塔塔爾斯基的真名是馬克西姆．福明。他的社交媒體帳號有56萬人追蹤。塔塔爾斯基過去經常對俄烏戰事發表評論，去年9月克里姆林宮在宣布將烏克蘭四個佔領區併入俄羅斯的儀式上，塔塔爾斯基是出席者之一。

聖彼得堡一個網站指，發生爆炸的咖啡店曾經屬於僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任。

如果塔塔爾斯基是被蓄意殺害，將會是第二宗與俄烏衝突有關的知名人物被暗殺的案件。去年8月俄羅斯極右翼學者的女兒杜金娜在汽車爆炸中喪生，俄羅斯當局當時指責是烏克蘭特工所為，但烏克蘭政府否認涉及案件。

伊塔塔斯社援引安全部門的消息報道說，“已經確定有 25人受傷，其中19人住院。一人死亡；爆炸威力相當於200克的TNT炸藥。

法新社現場記者報道說，建築物周圍的道路被封鎖，當局出動大約有 20 輛警車、6 輛救護車和消防車。