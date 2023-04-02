芬蘭今大選 馬林拼連任

芬蘭/選舉/北約

芬蘭今天舉行政府換屆選舉。該國受歡迎的社會民主黨總理桑娜-馬林試圖在今天舉行的議會選舉中贏得第二個任期。她的對手是芬蘭右翼和極右翼聯合的政黨聯盟，評論稱這次選舉競爭非常激烈。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台消息，芬蘭總理馬林在國際上非常受歡迎，但在國內卻更容易產生分歧。在民意調查中，周日的立法選舉正上演着激烈的競爭。根據周四公布的最新民意調查，中右翼的國家聯盟以19.8%的比例領先於反移民和歐洲懷疑論的芬蘭人黨（19.5%）和現任總理桑娜-馬林的社民黨（18.7%）。這些微小的差異都在誤差範圍之內。但是得票的順序很關鍵，因為芬蘭的總理職位傳統上是由得票排在第一位的政黨領導人擔任的。

37歲的總理馬林首次在選戰中領導她的政黨。這位前女交通部長在2019年底上台時，甚至對許多芬蘭人來說都不為人知，但她總理任職已經建立了世界性的聲譽，因為她的頭銜曾經是世界上最年輕的女性領導人，當然她已經讓位了。她因對俄羅斯的強硬立場而成為頭條新聞領導人，現在她被視為年輕的捍衛歐洲的領導人之一。以至於如果她在周日被選舉擊敗，她的名字就會被任命到布魯塞爾歐盟的一個重要職位上。

另一方面，在芬蘭，她是一個有爭議的人。一些人喜歡這位堅定的領導人，她成功地引導她的國家度過了新冠病毒疫情大流行病，並且即將成功成為北約成員國，她可不是一個普通年輕女人。對其他人來說，她卻就是 "派對女孩"馬林而已，她對年輕人聚會和官邸派對的不舍破壞了她的總理辦公室威嚴。她的反對者還批評她揮霍無度，在四年內將公共債務從63%增加到74%。她的政府也在準備昂貴的支持經濟措施，以幫助面臨高額能源費用壓力的家庭。

據她的對手抨擊她說，"即將離任的總理並不關心經濟問題。她也不關心債務壓力。"國家聯盟的領導人彼得里-奧爾波說是他才能 "修復 "國家經濟。"他說：“我想刺激經濟增長，因為只有經濟增長才能讓我們照顧好我們的公務、公共服務和安全。”

但由於這些選舉後組建政府的談判預計會很困難，國家聯盟黨可能會與馬林的社民黨結成聯盟，或者通過與芬蘭人的政黨聯手來做出更右翼的舉動。

雖然三個主要政黨都有能力提高2019年的得分，但芬蘭人黨是自去年夏天以來取得最大進展的政黨，受益於反移民情緒和通脹壓力。在該黨領導人里克卡-珀拉看來，這種移民是青少年犯罪和街頭犯罪的原因，她認為這是該國面臨的主要問題。"她指控說：“這些幫派和街頭的年輕罪犯大多是移民或有移民背景的人。”

芬蘭人黨將退出歐盟視為一個長期目標，並希望推遲該國的碳中和目標，目前設定為2035年。在2017年分裂之前，該黨曾經是政府的一員，當時更激進的路線有民意支持。但是，如果他在本周日勝出，這將是第一次看到他打破自己的選舉記錄（2011年的19.05%）。這也將是歐洲政治舞台上的又一陣極右激進風向。

另一個值得關注的政黨是中央黨。它曾經是芬蘭政治中的一個重量級政黨，在經歷了八年的右翼和左翼政府之後，從2015年的第一大黨變成了有史以來的最低檔。即使在可能的情況下成績不佳，他對聯盟的選擇也是至關重要，因為沒有他，右派和極右派幾乎沒有機會建立多數。

這次選舉是在一個對芬蘭來說具有歷史意義的日期之前幾天舉行的，北約可能在下周舉行儀式納入芬蘭。評論指出，任何選舉結果都不太可能破壞這一進程，所有主要政黨現在都主張加入北約，這一轉變根本就是由俄羅斯入侵烏克蘭引發的。