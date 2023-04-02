馬克龍與澤連斯基協調推動和平峰會

法國/烏克蘭/烏克蘭和平計畫

據法國總統府愛麗舍宮消息報告，法國總統馬克龍昨天晚上與烏克蘭總統澤連斯基通電話；其中討論協調組織一次和平峰會的外交努力。

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據法國總統府一份聲明說，兩國元首回顧了烏克蘭的軍事局勢，馬克龍重申了法國對烏克蘭結束俄羅斯侵略戰爭的支持。

而據澤連斯基則在電報群Telegram上說，他和他的法國同僚討論了實施由烏克蘭提出的“10點和平計畫”的下一步計畫。" 澤連斯基說：“我們為即將到來的國際活動協調行動。”

消息沒有提及和平峰會的框架以及日程細節。

據澤連斯基在昨夜今晨的每日對烏克蘭同胞夜間對話信息報告透露，他與馬克龍“詳細討論了一個小時。我們談到了前線的局勢，我們的政治合作，以及如何推進烏克蘭和平計畫的實施。” 據澤連斯基在給他的同胞的每夜日常信息中還說，“我感謝法國對烏克蘭一貫支持。”

據愛麗舍宮消息說，兩人還討論了自2022年3月以來被俄羅斯武裝部隊佔領的紮波羅熱核電站令人擔憂的局勢。巴黎方面說，這次電話會談是在國際原子能機構(IAEA)主任拉斐爾-格羅西(Rafael Grossi)訪問烏克蘭幾天後進行的，據愛麗舍宮稱，馬克龍和澤連斯基都強調支持IAEA在當地行動，同意國際原子能署的重要性"。

格羅西周三訪問了紮波羅熱核電站，以尋求基輔和莫斯科可以接受的解決方案，希望確保烏克蘭東南部核電站的安全。這位國際原子能機構負責人在返回烏克蘭控制區之前在那裡呆了幾個小時，他希望在將核災難的風險降到最低。