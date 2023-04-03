芬蘭立法選舉中右翼政黨勝出，與北約聯手防俄政策不變

芬蘭立法選舉

芬蘭立法選舉檢票工作已接近完成，中右翼政黨芬蘭民族聯合黨以微弱多數領先，將出面組建執政聯盟，取代現任總理桑娜-馬琳領導的團隊。但芬蘭加入北大西洋公約組織，共同應對俄羅斯擴張行為的立場不變。

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現任總理桑娜-馬琳雖然因控制新冠疫情有方以及在烏克蘭戰爭議題上的明確表態而頗得民意支持，但其任下公共赤字攀升成為反對黨攻擊她的目標，極右翼政黨更指責她任下的移民政策導致青少年犯罪率上升。儘管她領導的左翼政黨社會民主黨在本次選舉中獲得了更多選民的支持，但還是以19.9%的得票率敗選。

民族主義傾向的極右翼政黨芬蘭人黨得票率20.1%，僅次於芬蘭民族聯合黨，位居第二，這是該黨有史以來獲得的最好成績。

中右翼政黨芬蘭民族聯合黨以20.8%的得票率成為這次選舉得票率最高的政黨。根據芬蘭政壇傳統，得票最多政黨的黨魁將出任政府總理，領銜組建執政聯盟。

可能將接替桑娜-馬琳出任總理的彼得里·奧爾波現年53歲。主打嚴謹財政政策、控制公共債務增長的立場顯然幫助他擊敗了在眾多其它議題上頗得民意支持的桑娜-馬琳。公共債務其實只佔芬蘭國民生產總值的73%，遠遠低於許多其它歐洲國家。

未來幾周，彼得里·奧爾波將確定如何組建執政聯盟，是與桑娜-馬琳領導的左翼政黨聯合，還是團結立場傾向極右的芬蘭人黨。根據這次選舉結果，奧爾波領導的中右翼政黨在議會200個席位中，獲得48席，芬蘭人黨獲得46席，社會民主黨獲得43席。

組閣過程少則需要數周，多則數月。因此未來幾周，桑娜-馬琳將主持看守內閣事務，也將出席芬蘭下周正式加入北約組織的儀式。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭促使芬蘭走出自二戰以來的中立，決定加入北約組織。這項戰略選擇在民間獲得廣泛支持，並不因這次選舉結果而有所改變