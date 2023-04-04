視頻 芬蘭正式加入北約 俄羅斯回應

北約/俄羅斯/芬蘭

北約秘書長斯托爾滕貝格於周一（4月3日）在布魯塞爾北約外長會議前夕表示芬蘭的國旗於周二（4月4日）在北約總部外升起。顯示芬蘭正式成為北約的第31個成員國，標誌着芬蘭結束三十年軍事不結盟政策。芬蘭正式加入北約，也是俄羅斯入侵烏克蘭造成的戰略轉折點。

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北約秘書長斯托爾滕貝格於周一（4月3日）在布魯塞爾北約外長會議前夕表示芬蘭的國旗於周二（4月4日）在北約總部外升起。這顯示芬蘭正式成為北約的第31個成員國，也是重新繪製歐洲安全版圖的歷史性時刻。

芬蘭國防部國防政策總幹事揚內·庫瑟拉表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭給歐洲安全環境帶來了重大的變化，這也促使芬蘭選擇加入北約。

自2022年5月，芬蘭和瑞典申請加入北約，隨後俄羅斯總統普京表示，俄羅斯與芬蘭和瑞典之間“不存在問題”，因此芬蘭和瑞典加入北約不對俄構成直接威脅。

不過北約軍事基礎設施在兩國領土上引起俄方回應，俄羅斯外交部副部長格魯什科表示，俄羅斯將加強其西部和西北部地區的軍事力量，以應對芬蘭加入北約

分析指出芬蘭正式加入北約是重新繪製歐洲安全版圖的歷史性時刻，結束了芬蘭自 1990 年代以來實行的軍事不結盟政策。其第一個結果是北約邊界向北延伸至與俄羅斯的邊界，並延長了 1300 公里。芬蘭加入北約擴大了其對北極的影響範圍，該戰略區域有其自然資源。

專家認為美國人、法國人和英國人都看到了對其有益，就是從地緣戰略的角度來看北歐的防禦變得更加容易。

而且芬蘭有重要軍事力量，這個國家的大多數男人都服兵役。根據官方統計，迄今為止芬蘭軍隊有28萬士兵和90萬預備役軍人屬於北約最大的軍隊之一，而且芬蘭部隊已經參加過與北約的聯合軍事演習，他們能在極端氣候下開展軍事行動。

最後幾十年來芬蘭社會各階層都在為與俄羅斯鄰國發生衝突的可能性做準備，赫爾辛基已經儲存了六個月的燃料許多建築物都有防空洞。