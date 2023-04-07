俄烏和平談判？遠非如此

俄羅斯/烏克蘭

法國總統馬克龍訪問中國敦促中國國家主席習近平與北京的親密盟友俄羅斯講道理，幫助結束烏克蘭的戰爭衝突。中國方面表示，希望促和儘快舉行和平談判。但在交戰雙面，卻沒有任何真正的談判時間。

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俄羅斯/烏克蘭：走向和平談判？據本台報道稱，基輔和莫斯科卻都沒有把和談作為近期目標，而是在為戰爭的新階段做備戰。

俄羅斯軍隊佔據了烏克蘭不到18%的領土，而在2022年3月底則是25%，他們繼續在頓巴斯地區發動進攻，特別是在烏克蘭軍隊繼續抵抗的巴赫穆特。

克里姆林宮排除了由中國調解以停止戰爭的可能性。克里姆林宮說，現在沒有政治解決的前景。克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說：目前，除了繼續開展“特別軍事行動”，我們沒有其他解決辦法。

幾個月來，俄羅斯軍隊一直在頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱、赫爾松，甚至在克里米亞地區挖掘戰壕和建造防禦工事。

但是烏克蘭方面也正在準備進行反攻。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問安德里-西比哈(Andriy Sybiha)在接受英國《金融時報》採訪時表示，如果烏克蘭軍隊到達被佔領半島即克里米亞的邊界，烏克蘭可能願意與莫斯科討論克里米亞的未來。

但烏克蘭總統發言人立即出面指出，只有澤連斯基關於這一問題的聲明才是權威的。最近，烏克蘭總統表示，只有當俄羅斯全部從包括克里米亞在內的所有被佔領土上撤出時，才會與俄羅斯進行和平談判。