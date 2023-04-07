俄羅斯石油間接流入歐洲市場

RFI原材 / 歐洲需求

歐洲 – 有越來越多的俄羅斯原油，經印度煉油商提煉後進入歐洲市場。

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據本台法廣（RFI）法文網[原材料]專欄（chronique Matières Premières）節目在今天2023年04月07日周五早上上網的一則最新報導，印度的煉油商正在開闢新市場。鑒於大量自俄羅斯購入的原油，印度向歐洲出口的柴油數量在不斷增加。而歐洲方面已於02月05日起禁止進口俄羅斯加工的產品。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

--歐盟曾預見印度煉油商擴大歐洲市場-

不過這一情形在布魯塞爾實施禁運措施之前就已有了預見。所以，沒有並不讓人感到意外。歐洲自02月05日以來，沒有別的選擇，必須找到替代以往每天自俄羅斯進口的50萬桶柴油的供應商。而印度為全球第四大煉油國。其境內的23座煉油廠很快就成了為歐洲國家供應的一個選項。尤其是對法國、土耳其、比利時，及荷蘭這幾個國家而言。印度的煉油商還向中東地區出口。尤其是伊拉克也在越來越多的使用俄羅斯原油。

--印度的原油很大一部分是購自俄羅斯-

有分析師認為，印度第二大煉油商進口的石油，有近半是來自俄羅斯的原油。鑒於俄羅斯原油的價格很低，印度煉油商極具競爭力，並將在歐洲拿到新的市場份額。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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