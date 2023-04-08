烏克蘭祭奠頓巴斯一小火車站遭轟炸周年與俄羅斯擁普京者為軍事博主送葬

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭克拉馬托爾斯克火車站遺留在站台上侵染血跡的兒童玩具。火車站當天遭到俄羅斯導彈襲擊造成60多人死亡，160多人受傷。 2022年4月8日

烏克蘭克拉馬托爾斯克的居民周六在這個頓巴斯小鎮的中央火車站的紀念碑前獻上鮮花，一年前，當成千上萬的平民湧入這裡逃離烏克蘭戰爭時，俄羅斯導彈瞄準的襲擊造成61人死亡。也是今天，包括準軍事組織瓦格納負責人在內的幾百人周六聚集在莫斯科，為一名支持侵略烏克蘭的知名軍事博客送葬，他最近在一次炸彈襲擊中喪生。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭克拉馬托爾斯克的居民周六紀念這個頓巴斯小鎮的中央火車站遭轟炸一周年。2022年4月8日，炸彈轟炸還造成160多人受傷，當時他們聚集在車站準備逃離，這是針對逃離俄羅斯軍隊侵佔的烏克蘭平民的最致命襲擊之一。

法新社說，當地居民們走到一個小小的紀念牌前祭奠，紀念碑前擺滿了鮮花和兒童玩具。民眾打着十字架的手勢，站着、跪着或哭着。

一年前，當火車站被一枚 "Toshka-U "導彈擊中時，約有4000名平民擠在火車站，準備乘火車撤離，專家稱該導彈攜帶有集束彈藥。

法新社記者在襲擊發生後不久到達現場，看到至少有30具屍體裝在屍袋裡。血腥的地面上到處都是散落的行李、兒童物品和食物。

俄羅斯否認這次襲擊，稱俄羅斯軍隊並沒有以平民為目標，並說對莫斯科的指控是"挑釁"。

烏克蘭總統澤連斯基總統的辦公室主任安德里-葉爾馬克今天在社交網絡上說，"俄羅斯恐怖分子應對這次襲擊負責。戰爭罪犯必須受到懲罰。

仍據法新社，包括準軍事組織瓦格納負責人在內的幾百人周六聚集在莫斯科，參加一名支持烏克蘭襲擊的知名軍事博客的葬禮，他最近在一次炸彈襲擊中喪生。法新社記者在現場報道稱，數百人前往首都西部的特里庫羅夫斯科耶公墓，在馬克西姆-福明的棺材下葬前向其致意。

俄羅斯官方在墓地部署了大量警力，人們在前往墓地的路上被仔細檢查。他們中的許多人穿着帶有Z或V字的衣服，這是他們支持侵略烏克蘭的標誌。

上周日，馬克西姆-福明（Maxim Fomin），又名弗拉德倫-塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky），在準軍事組織瓦格納領導人葉夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）擁有的一家聖彼得堡咖啡館發生的炸彈襲擊中喪生。莫斯科指責基輔和被監禁的反對派人士阿列克謝-納瓦爾尼的 "特工 "參與了這次謀殺。

烏克蘭方面則聲稱，這是支持俄羅斯侵略烏克蘭的人之間的內部清算。

據指，馬克西姆-福明是最知名的親克里姆林宮軍事博客之一，在電報群Telegram上有超過50萬名粉絲。自2022年2月俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭以來，該博主經常發布俄羅斯在烏克蘭打侵略戰爭的軍隊戰況，影響力急劇增加。

馬克西姆-福明來自頓巴斯，此前他也在2014年加入了親俄分離主義分子的部隊。