美官員稱有效勸阻中國對俄軍援

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美國財政部一位高級官員透露，因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯實施制裁的歐美合作夥伴聯盟已找到有效的方式與中國就不向俄羅斯提供物質援助進行溝通。

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路透社報道稱，美國官員稱聯軍可就俄羅斯制裁問題與中國有效溝通。據這位不願透露姓名的美國官員表示，這種溝通意味着，儘管中國和俄羅斯已發出某種開放夥伴關係的信號，但美國並未看到北京向俄羅斯提供在這方面具有重要意義的那種規模的物資支持。

據這位官員說，因此，俄羅斯仍然專註於從朝鮮和伊朗獲得支持。

美國及其盟國，包括歐盟和英國，在一年多前俄羅斯入侵烏克蘭後對俄羅斯實施制裁，並繼續加大壓力。此後，華盛頓發起了打擊逃避制裁的行動。

據這位官員說，到目前為止，華盛頓對中國的態度一直是直接與北京和世界各國就向俄羅斯提供援助的風險進行溝通。這位官員說，雖然美國官員前往中國的旅行受到限制，但歐洲同行一直在積極溝通並正在中國訪問。

一些分析人士認為，美國與中國的關係處於自 1979 年華盛頓與北京關係正常化並與台北斷絕外交關係以來的最低點。

今年早些時候，美國對中國正在考慮向俄羅斯提供致命軍事支持表示擔憂。這位官員說，美國警告各國，美國準備對任何司法管轄區內為俄羅斯在烏克蘭的戰爭努力提供物質支持的公司和個人採取行動。這位官員還說，華盛頓希望看到阿拉伯聯合酋長國在遵守制裁方面做得更多，美國此前曾表示這方面“很差”。

據路透社，這位官員說，美國高級經濟官員將於本月出國訪問，與一些國家及其企業討論向俄羅斯提供物質支持的持續風險。另一位財政部高級官員表示，財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布賴恩納爾遜將前往瑞士、意大利、奧地利和德國。而負責恐怖主義融資和金融犯罪的助理部長伊麗莎白羅森伯格將前往哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦。

在國際貨幣基金組織和世界銀行下周舉行的春季會議上，美國將為同行和企業提供與美國高級情報官員會面的精選機會，以獲取有關俄羅斯如何利用其 GRU 軍事情報機構和聯邦安全局的信息（ FSB）試圖逃避制裁和出口管制。