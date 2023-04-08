馬馮再掀習近平致電澤連斯基話題：專家潑冷水稱烏克蘭缺乏與中國聯繫的籌碼

中國/俄羅斯/烏克蘭

1 月 6 日在北京舉行的一次會議上，歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論烏克蘭危機，並通過談判努力結束戰爭敵對行動。對此，中國國家主席表示，他“準備在條件和時機成熟時與澤連斯基總統進行討論”。據越南VnExpress引述專家認為，烏克蘭並不握有說服北京的影響力。

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據VnExpress報道，烏克蘭領導人希望中國能夠參與尋找與俄羅斯衝突的解決方案，但缺乏聯繫和說服北京的影響力。自 2022 年 2 月俄烏戰爭爆發以來，習近平和澤連斯基沒有進行任何交流，儘管烏克蘭多次嘗試從基輔聯繫中國領導人。

3月21日，烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克表示，基輔已提出讓澤連斯基總統與習主席通電話的可能性，正在等待回應。澤連斯基近日邀請習訪問烏克蘭，並表示希望與他進行對話，但尚未得到答覆。但烏克蘭高級領導人的評論表明，基輔仍然充滿希望，似乎正試圖說服北京在解決危機的努力中發揮更大的作用。

中國本身也在尋求建立其作為俄羅斯-烏克蘭衝突調解人的形象，北京上個月提出了 12 點建議，呼籲緩和局勢。4月6日，習近平會見訪華的法國總統馬克龍，宣布“應儘快恢復烏克蘭和談”，並敦促外國政府不要做任何可能“使危機惡化或失控”的事情.

習近平還表示，在此過程中需要考慮“各方合理的安全關切”，顯然指的是俄羅斯聲稱俄羅斯被迫在烏克蘭展開行動的原因之一是因為北約東擴。

該報引述觀察人士表示，習近平的言論表明，中國不會利用作為俄羅斯外交夥伴的影響力向莫斯科施壓，要求解決衝突。這也表明，即使在提出12點和平建議並得到基輔的積極回應後，北京也沒有改變立場。

位於基輔的軍事和法律研究中心的專家亞歷山大·穆西延科表示，試圖彌合差距並與中國聯繫以找到解決衝突的辦法是一項具有挑戰性的任務。他認為，“在習近平訪問莫斯科之後，烏克蘭幾乎沒有動力與中國國家主席交談，因為北京似乎選擇了站在莫斯科一邊，”穆西延科說。“我認為中國的和平提議對烏克蘭來說不是一個好事情。”

上月底在莫斯科舉行的一次峰會上，俄羅斯和中國領導人承諾尋求和平解決烏克蘭衝突，但沒有提及實現這一目標的具體途徑。中國的 12 點和平計畫也沒有包括緩和緊張局勢的具體步驟。它隻字未提，現在最大的障礙是俄羅斯不太可能從烏克蘭撤軍，而基輔只有在莫斯科全部撤軍的情況下才會同意坐在談判桌上。

儘管如此，基輔仍對北京的作用寄予厚望，這一點從澤倫斯基總統和烏克蘭高級官員沒有對俄羅斯總統與中國總統的會晤提出任何批評可見一斑。不過，分析人士表示，在國際關係中，利益問題始終是一個非常重要的因素。雖然俄羅斯和中國可以相互提供許多政治和經濟利益，但基輔幾乎沒有什麼可以“回報”北京。

他們預測，習近平最終可能會聯繫烏克蘭領導人，提出解決衝突的辦法。但這可能會在遙遠的未來發生，因為到目前為止，“中國的和平建議過於籠統”。

VnExpress稱，基輔的軍事和法律專家穆西延科表示，烏克蘭應該向其西方盟友求助，並努力獲得印度等國家的支持，而不是試圖與中國建立聯繫。