愛沙尼亞外長警告：虛假的和平是爆發新戰爭的前奏

愛沙尼亞/歐洲/烏克蘭

愛沙尼亞外交部長雷因薩魯（Urmas Reinsalu）本周在接受《基輔獨立報》專訪時承認，他對西方盟國向烏克蘭提供武器支持的數量或速度都不滿意，強調“因為戰爭仍在繼續”。在愛沙尼亞對烏克蘭的實質性支持的幕後，是波羅的海國家推動盟國做更多工作的鬥爭。

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此前曾呼籲盟國向烏克蘭提供西方主戰坦克的雷因薩魯強調，即使俄羅斯在“玩”核威脅，但如若在對烏援助關鍵武器方面有所保留，就等同於“共同簽署了一項讓烏克蘭在戰爭上輸掉的決定”。作為歐洲領土面積最小的國家之一，愛沙尼亞一直走在呼籲北約盟國繼續向烏克蘭輸送急需武器的前沿。該國位於北約東翼與俄羅斯接壤，一直努力推動盟國保持支持烏克蘭的勢頭，直到俄羅斯無法再次入侵鄰國。

雷因薩魯表示，俄羅斯總統普京認為他可以在入侵烏克蘭的戰爭中迅速取得成果，這已經犯了“一個戰略錯誤”。雷因薩魯補充說，普京關於西方團結的脆弱性的另一個危險假設仍有待證明是錯誤的。

雷因薩魯談到，普京可能認為“西方社會的意志力實際上弱於他動員（俄羅斯）社會和國家的能力，過去證明他是對的”。他指的是俄羅斯在2008年入侵格魯吉亞和 2014年吞併克里米亞的先例。

雷因薩魯指出：“（普京）也在發揮他的影響力，延長這場戰爭並削弱西方的意志力，目的是讓（西方）尋求某種獨立的政治解決方案”。由於俄羅斯和烏克蘭都承認這將是一場長期戰爭，雷因薩魯警告說，如果一些盟國放棄對烏克蘭的支持，那將是“非常危險的”，因為支持隨着時間對西方來說代價越來越高。

雷因薩魯強調，西方盟國不應向基輔施壓，要求其“制定出某種政治解決方案”，即使烏克蘭無法滿足西方對解放其領土的特定時限的期望。

雷因薩魯提出，在“我們仍未向烏克蘭提供足夠的武器”的情況下，甚至建議凍結衝突或作出妥協以結束戰爭都是“不道德和不公平的”。

雖然結束這場戰爭最簡單的方法可能是投降，但雷因薩魯強調，這樣做的話，西方將成為“放棄烏克蘭的未來”的同謀。雷因薩魯指出：“如果我們放棄，世界將首先失去烏克蘭和我們的尊嚴，然後，我們也會失去自己——至少是我們的安全或我們下一代的安全。”

雷因薩魯直言：“我確信所有國家都對和平感興趣，尤其是那些與俄羅斯相鄰的國家，但虛假的和平只是新戰爭的前奏。” 他補充說：“歷史告訴我們這一點”。二十世紀，愛沙尼亞曾遭受了長達50年的蘇聯殘酷佔領統治。

雷因薩魯在採訪中強調，將普京與世界其他國家隔離開來將有助於接近戰爭的結束。“孤立普京是一種讓他變得更弱的資產，”雷因薩魯說。他續稱，這樣做還有必要向俄羅斯社會“發出一個信號”，即普京對西方沒有任何影響力。

國際刑事法院在上月對普京發出逮捕令，這加劇了克里姆林宮的孤立。雷因薩魯表示，愛沙尼亞準備在普京進入愛沙尼亞領土時逮捕他，這是該國作為由123個成員國簽署的《羅馬規約》規定的義務。

報導指，雖然普京最終入獄的可能性被認為很低，但國際刑事法院這一極具象徵意義的舉動預計將進一步孤立這位俄羅斯領導人。雷因薩魯表示：“我無法想象現在西方領導人會與普京以及被逮捕的人進行某種直接的面對面談判。” 他補充說，愛沙尼亞不會對談判持開放態度。

雷因薩魯強調，逮捕令只是追究克里姆林宮責任的“第一步”，但卻是重要的一步。他說，即使在戰爭結束後，普京及其對在烏克蘭犯下的“戰爭罪行負責”的精英們的“完全孤立”也應該繼續。雷因薩魯說：“最高軍事和政治領導人當然要承擔責任。”

採訪中，雷因薩魯表示，一些國家的心態仍未從幫助烏克蘭避免失敗轉變為幫助烏克蘭贏得戰爭。在全面入侵的過程中，雷因薩魯表示，一些盟國仍在就“我們可以向烏克蘭提供何種類型的武器而不進一步升級（戰爭）或激怒俄羅斯”進行“學術辯論”。

雷因薩魯說，目前，關於可能向烏克蘭轉讓更遠距離的導彈和F-16戰鬥機的問題存在爭論，但他強調，擔心升級是“錯誤的觀點”，特別是鑒於俄方正在毫無顧忌地使用 “所有類型的常規武器”來達到自己的目的。

雷因薩魯直言，愛沙尼亞沒有F-16戰鬥機、主戰坦克和更遠距離的導彈是“不幸的”，如果有的話，將“自豪地”把它們送給烏克蘭。

在接受採訪時，雷因薩魯解釋說，一些西方國家在轉移急需的軍事援助方面的阻撓並不是什麼新鮮事。據他說，西方領導人去年春天被他們的軍事顧問告知“烏克蘭會輸”，許多人仍然保持這種心態。

雷因薩魯表示：“如果你們不交付榴彈炮，就意味着你們在共同簽署烏克蘭在地面上失敗的決定”。他補充說：“現在，坦克也是如此，F-16可能也是如此，因為現在俄羅斯擁有制空權，（而且）這是一個問題。”

雷因薩魯不排除愛沙尼亞先採購F-16戰鬥機再提供給烏克蘭的可能性，並稱“我認為這非常合理”。與此同時，愛沙尼亞於3月下旬獲得歐盟批準的擬議計畫旨在未來 12個月內根據首創的歐盟聯合採購理念向烏克蘭提供100萬枚火炮炮彈。

雷因薩魯表示：“我提出的問題是，承諾的這些數量的武器和彈藥與已經抵達烏克蘭地面的數量之間仍然存在一些差距。” 他補充說，歐盟的聯合採購計畫旨在縮小差距。

這次採訪是在布魯塞爾北約總部舉行的為期兩天的外長會議期間進行的，芬蘭在會上正式加入了北約。

雷因薩魯認為，實現歐洲安全的唯一途徑是烏克蘭加入北約。他解釋說：“談到（其他）每一種安全保障，它們都是北約成員國身份的虛假複製品”。

雷因薩魯強調：“北約是烏克蘭唯一始終如一的安全保障，也是歐洲避免俄羅斯聯邦對烏克蘭發動新的侵略戰爭的唯一保障。”

雷因薩魯指出：“結束戰爭（的主動權）只掌握在普京手中”。