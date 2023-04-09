漢堡大火災: 當天控制住

德國漢堡市周日發生火災，濃煙內含有有毒氣體。漢堡內城的天空曾一度因煙霧籠罩而黑暗。火災煙霧曾被列為“極端危險”級別。但火災現已受到控制。起火原因尚不清楚。

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據德國電視一台，北德廣播電台和德國廣播電台等綜合報道，周日清晨四點半，漢堡市Rotenburgsort區一個車場房舍發生火災，並迅速蔓延到幾個倉庫。消防隊趕到現場時，能聽到爆炸聲。火勢上升很快，併產生巨大的含有有毒氣體的濃煙。由於倉庫里存放有易燃化學品，但消防隊不清楚是哪些化學品，因此曾發出有毒煙霧警告，並將煙霧定為“極度危險”級別，要求市民關窗，並不要使用空調和通風設備。市民通過手機得到警告。在很短時間內，風把巨大的煙雲吹到相鄰的港口城區、老城區和新城區，使漢堡的天空一度黑暗。市中心一度停電。部分鐵路交通也暫停。

到了下午一點，消防隊向北德廣播電台證實，火勢得到了控制。但後續的滅火工作可能會持續到晚上。根據消防隊的消息，環境部門和技術與環境保護觀察的分析工作隊以及志願消防隊的特種部隊在該城市地區進行了廣泛的氣體測量，沒有發現在呼吸的空氣中有任何危險或有害的火災氣體濃縮。煙霧“極度危險”警告因此被撤銷。根據目前信息，也沒有人受傷。有210個專職和志願消防隊員參加了滅火工作。

由於在滅火工作完成前，無法開展起火原因調查工作，火災原因目前尚不清楚。