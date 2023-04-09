英王查爾斯登基後首次過復活節

王室過復活節

歐洲 – 英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王室高層成員9日聚集在溫莎城堡（Windsor），一同出席他登基後第一次的復活節禮拜。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，查爾斯三世與王後卡蜜拉（Camilla）及其他王室家族成員，包括威廉王子（Prince William）、王妃凱特（Kate）與他們的3個子女(喬治 George, 夏洛特 Charlotte et 路易 Louis)一起從城堡步行至聖喬治教堂（St George's Chapel）。他們說好一起身着藍色。

在去年於美國的性侵官司和解前被解除王室職銜的安德魯王子（Prince Andrew）也出席了禮拜。

這個少數能讓王室成員公開聚首的場合今年特別令人感到五味雜陳，既是伊麗莎白二世女王2022年9月去世後的首次，也剛好落在菲利普親王（Prince Philip）去世兩年的紀念日。兩人都葬在溫莎的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI chapel）。

這也是查爾斯與他第二任妻子卡蜜拉2005年於溫莎結為連理的18周年。

身為英國君主，查爾斯身兼英格蘭教會（Church of England）最高領袖。《周日郵報》（Mail on Sunday）報導，國王與教會領袖對於其他宗教在5月6日即將舉行的加冕典禮中可能扮演的角色存有分歧。

這次典禮最大亮點，莫過於白金漢宮正在修復一把擁有700多年歷史的鍍金橡木椅，預期查爾斯將會坐在椅子上，接受加冕。