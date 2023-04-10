法議員：馬克龍的言論將“持續影響法國在歐洲的信譽”

馬克龍訪華後續

中歐 – 新聞博客網站《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）10日刊登歐美學者對馬克龍促歐洲實現戰略自主以免淪為“附庸”的觀點的看法。對華政策跨國議會聯盟10幾名議員聯署聲明表示，“在北京增強中國南海軍事演習並向俄羅斯侵略烏克蘭展現持續支持之際，這是對台灣送出漠視訊號的最糟可能時刻”。

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曾和美國前總統特朗普參加當年初選候選人、現任聯邦參議員馬可·魯比歐(Marco Rubio)對《赫芬頓郵報》表示，我們需要知道馬克龍是在為馬克龍說話，還是在為歐洲說話。 我們需要儘快知道實情，因為中國對他所說的非常讚賞。”

愛沙尼亞議會外交事務委員會主席米克爾森（Marko Mihkelson）憤怒地問道，馬克龍總統為什麼這樣說？歐洲應該與美國站在一起制衡中國的力量。

流亡美國的俄羅斯前世界西洋棋冠軍，同時也是知名的俄羅斯反對人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）毫不客氣地推文表示，馬克龍是個情緒性的人，一直都是這樣。他剛和中國獨裁者會過面，就更情緒化了。他還表示，2014年普京入侵烏克蘭，歐洲不想多事，所以今天就陷入了戰爭的危機。

《赫芬頓郵報》寫道，另一些批評家話說的沒有那麼難聽，但是極為法國和國外觀察家都一直認為，法國總統馬克龍在回聲報和美國“政治”新聞網（Politico）上的言論不合時宜。美國商業智庫歐亞集團（Eurasia Group）的創始人和總裁伊恩·布雷默（Ian Bremmer）批評法國總統馬克龍是自相矛盾的。他認為，馬克龍強調了歐洲需要減少對美國的依賴，但他並沒有強調減少對中國的依賴。

法籍歐洲議會議員拉斐爾·格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）認為，法國總統馬克龍在Politico 、法國國內新聞台(France Inter)和《回聲報》上的言論將“持續影響法國在歐洲的信譽”。