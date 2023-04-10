和平協議25周年

美歐 – 美國總統拜登和英國首相蘇納克4月10日前往北愛爾蘭參加1998年和平協議簽署25周年紀念活動。從不掩飾自己有愛爾蘭血統的拜登將在那裡停留到14日。

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貝爾法斯特協議是北愛爾蘭和平進程一個主要的里程碑。本協議在1998年4月10日 (耶穌受難節)在北愛爾蘭首府貝爾法斯特由英國和愛爾蘭政府簽字，並得到多數北愛爾蘭政黨支持。它在1998年5月23日由北愛爾蘭和愛爾蘭共和國的選民在分開的公民投票確認。北愛爾蘭民主統一黨是唯一反對協議的主要政黨。協議1999年12月2日實施 。

由華盛頓促成並得到倫敦和都柏林政府批準的《耶穌受難日協議》在很大程度上結束了北愛爾蘭長達 30 年的毀滅性教派衝突以及對英國大陸的打游擊式的恐怖襲擊。

蘇納克在參加紀念活動前夕表示，今天我們在這裡記載着北愛爾蘭人民歷史新篇章的開始。美國前總統克林頓在《華盛頓郵報》發表的一篇文章中稱，儘管為北愛爾蘭帶來和平的《耶穌受難日協議》簽署至今已近25年，但情況仍遠未達到預期。

克林頓還表示，迄今為止，北愛爾蘭在社會融合方面進展甚微，因為各行政區仍存在分歧，同時人口之間的經濟差距仍然很大。此外，英國退出歐盟使局勢進一步複雜化，因為英國脫歐使該國處於政治癱瘓狀態。

這位美國前總統解釋稱，儘管仍然存在所有這些挑戰，但北愛爾蘭的和平經受住了考驗並繼續存在，這與世界不同地區沒有取得同樣成功的其他經歷不同。