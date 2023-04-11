匈牙利外長飛往莫斯科商談能源合作

能源合作

歐洲 – 匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）11日推文表示，匈牙利已與莫斯科同意修改匈牙利核電站擴建合同，該修正案現在必須獲得布魯塞爾的批准。西雅爾多表示，在對俄羅斯實施制裁後，我們不得不修改擴建合同。他還批評歐盟故意指責歐盟委員會試圖“阻礙兩國之間卓有成效的核合作”。

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2022年8月底，國際原子能機構已授予匈牙利保克什核電站擴建項目建設許可。但是烏克蘭戰爭改變了這一切。2023年2月，匈牙利外長到訪了莫斯科會晤了俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克(Alexander Novak)和國有能源公司總裁阿列克謝·利哈切夫(Alexey Likhachev)，兩人都是受到烏克蘭及其部分盟友的制裁。

根據匈牙利與俄羅斯2014年簽署的擴建保克什核電站協議，俄羅斯國家原子能公司將為該核電站建造兩座新的核反應堆。

匈牙利外交部長西雅爾多日前表示，保克什核電站新的核反應堆或將在2030年前運行。長遠來看，這將確保匈牙利能源供應安全，免受國際能源市場價格極端波動的影響。

據俄新社報道，保克什核電站位於匈牙利中部，是匈牙利唯一的核電站。目前保克什核電站的4個核反應堆生產了匈牙利近一半的電力，兩座新的核反應堆將大幅提高保克什核電站的供電能力。