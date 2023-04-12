美總統拜登閃電訪問北愛爾蘭盼推動鞏固北愛和平進程

拜登訪問北愛爾蘭

美國總統拜登12日在英屬北愛爾蘭首府貝爾法斯特短暫訪問，希望藉此行慶祝英國政府與北愛爾蘭各方力量達成的和平協議25周年。隨着英國退出歐盟，這項和平協議正面對新的考驗。

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的確，拜登來訪之前，地處愛爾蘭共和國與英國屬下的北愛爾蘭邊境附近的城市倫敦德里（Londonderry）10日再次發生暴力衝突，似乎在提醒人們當地主張北愛爾蘭歸屬英國與主張北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一的兩派力量間曾多年對立，並發生流血衝突。

1998年4月10日，正是在美國的積極推動下，北愛爾蘭兩派不同主張的力量才達成共識，啟動和平進程。但對立雙方得以達成共識的另一個重要因素，是英國和愛爾蘭當時均是歐盟成員，大歐洲建設使得成員國之間的邊境區隔相對失去意義。英國六年前公投，選擇退出歐盟，北愛爾蘭與仍然是歐盟成員國的愛爾蘭之間的邊境重新凸顯。北愛爾蘭問題也成為英國與歐盟脫歐談判中的一個難點。而北愛爾蘭和平進程近期也因為主張繼續留在英國旗幟下的政黨拒絕參加當地自治機構而陷入困境。

拜登希望此行能鼓勵對話，維護和平。根據白宮此前通報的消息，拜登在貝爾法斯特會分別與當地5個主要政黨領導人會談，但白宮也特彆強調這些會談不具有官方性質。

拜登也在貝爾法斯特與英國首相蘇納克會談。

白宮國安委員會發言人此前表示，拜登此行希望傳達雙重信息，慶祝北愛和平協議25周年，同時推動各方面向未來，制定各方都能受益的政治、經濟以及貿易政策。

拜登在貝爾法斯特只是短暫停留。當日下午，他將轉往愛爾蘭共和國訪問兩天，將在都柏林與愛爾蘭首相會談，並將在愛爾蘭國會發表演說。

對於拜登來說，此行也在一定程度上是回歸故土的旅程。他將走訪兩個被看作是他的祖輩曾經居住的地方。19世紀，許多愛爾蘭人遷居美國。