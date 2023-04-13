波蘭總理批評歐洲人對中國的 "短視 "態度

波蘭/歐洲/法國

波蘭總理馬特烏斯-莫拉維茨基周四對歐洲人對中國的 "短視 "態度表示遺憾。法新社評論指出，這顯然是暗指法國總統馬克龍對中國的訪問。

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正在美國訪問的莫拉維茨基在華盛頓的一次演講中說："他們正以短視的眼光看向中國，這樣他們就可以出售歐洲產品，但以巨大的地緣政治為代價，增加我們對中國的依賴，而不是減少它" 。

他說：“你不能今天保護烏克蘭但明天說台灣不關你的事。” 他轉述了法國總統上周六針對台海議題的話，但沒有指名道姓。

莫拉維茨基說，他相信，如果烏克蘭淪陷，如果烏克蘭被征服，那麼第二天中國可能會攻擊台灣。

馬克龍總統在對中國進行國事訪問後表示，在台海發生爭端時，歐洲不應自動與美國或中國結盟，這番言論引起了一片嘩然。

法新社報道指出， 波蘭領導人也嘲諷了“歐洲戰略自治”的概念，這也是對法國總統言論的一種影射。莫拉維茨基說： "歐洲自治聽起來不錯，不是嗎？但這意味着歐洲的重心向中國轉移，與美國斷絕關係。"莫拉維茨基說："如果意味着事實上自斷生路的話，我不太理解戰略自治的概念。"同 時也指出這是一個 "戲劇性的錯誤"。

馬克龍在中國接受採訪時呼籲歐洲人在台灣問題上不要做北京或華盛頓的 "追隨者"，並在國防問題上 "少依賴美國人"，這引發了一片嘩然。這些評論被解釋為在台灣問題上拉開與美國的距離，但美國在烏克蘭問題上有很大的參與度。長期處於莫斯科陰影之下的東歐人仍然非常重視北約和美國的保護，尤其是自烏克蘭戰爭以來，同時對法國倡導的歐洲防務持懷疑態度。

波蘭總理莫拉維茨基在出訪華盛頓之前說："與美國的聯盟是我們安全的絕對基礎，它基於兩個支柱：經濟合作和國防領域的合作。”

另外，德國國防部長鮑里斯-皮斯托瑞斯周四表示，法國總統馬克龍周三做出的關於作為美國的 "盟友 "並不意味着成為 "附庸 "的說法是 "不幸的"。 皮斯托瑞斯說："我們從未有成為或將成為美國附庸的危險。"他進一步指出："今後我們必須能夠作為歐盟在外交政策和安全政策方面發言"，但同時要"在與（......）美國達成一致的情況下找到自己的立場也是我們的責任"。皮斯托瑞斯與德國總理朔爾茨關係密切，他直到周五都在馬里訪問。他是第一個公開談論馬克龍言論的德國政府成員。

作為澄清的形式，法國總統在周二上午強調，馬克龍先生從未呼籲歐洲與美國和中國保持“等距離”。並堅稱 “美國是我們的盟友，擁有共同的價值觀。”