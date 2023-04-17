俄羅斯嚴判反普京侵烏的反對派領袖

俄羅斯/嚴判反對派

俄羅斯莫斯科一家法院17日判處反對派人士弗拉基米爾-卡拉-穆爾紮25年監禁，法新社說，這一審判體現了俄羅斯對反對克里姆林宮在烏克蘭發動侵略戰爭的反對者展開全面鎮壓。歐洲譴責，聯合國促放人。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社記者報道，經過非公開審判，俄羅斯法院宣布認定卡拉-穆爾紮Vladimir Kara-Mourza犯有 "叛國罪"，卡拉-穆爾紮遭指傳播有關俄羅斯軍隊的虛假信息，並為一個不受俄羅斯歡迎的組織非法工作。

庭審時，這位41歲的當局反對者被銬在被告籠中，身穿藍色牛仔褲、黑色T恤和灰色夾克，他微笑着迎接判決。

官方的俄羅斯新聞社援引卡拉-穆爾紮的律師之一瑪麗亞-艾斯蒙的話說，卡拉-穆爾紮將提出上訴，並譴責審判期間 "嚴重違反司法程序"。

根據俄羅斯記者Alexei Venediktov發表的消息，卡拉-穆爾紮在4月10日的最後一次聲明中說，他為自己的政治承諾感到自豪：稱"我不僅不會後悔這一切，而且我還為此感到自豪。" 他說：“我也知道，有一天，籠罩俄羅斯的黑暗將會消散（......），那些煽動和發動這場在烏克蘭侵略戰爭的人將被定性為罪犯，而不是那些試圖阻止戰爭的人。”

自2022年4月以來，卡拉-穆爾紮就被審前拘留，據他說，他在2015年和2017年兩次被下毒，他認為這是俄羅斯勢力的暗殺企圖。據他的律師之一瓦迪姆-普羅霍羅夫說，由於兩次中毒，這位反對者患有多發性神經病和神經肌肉病變。

據俄羅斯塔斯社稱，這位被當局宣布為 "外國人的代理人 "的反對者Vladimir Kara-Mourza被指控"叛國罪"，因為他在西方公開露面時批評了俄羅斯政府。卡拉-穆爾紮曾在美國、歐洲和加拿大倡導對嚴重侵犯人權的俄羅斯官員遵照2012年通過的 "馬格尼茨基法"採取制裁措施。他還為流亡的前俄國大亨，對克里姆林宮批評者米哈伊爾-霍多爾科夫斯基組建的 "開放俄羅斯 "組織工作，該組織於2017年被俄羅斯當局宣布為 "不受歡迎"。

法新社說，俄羅斯通過新法，嚴懲任何被指控傳播有關俄羅斯軍隊侵烏信息的行為。近年來，幾乎所有的俄羅斯反對派都被判處長期監禁或不得不逃離俄羅斯。

俄羅斯最著名的反腐活動家阿列克謝-納瓦爾尼因當局對他的詐騙罪指控而被判處9年徒刑，這一司法判案被廣泛批評是政治案件。2021年，納瓦爾尼在從一次中毒事件中身體治療恢復後回到俄羅斯被捕，納瓦爾尼將此歸咎於克里姆林宮的鎮壓。

卡拉-穆爾紮的律師瓦迪姆-科布澤夫(Vadim Kobzev)在4月初曾表示擔心，這位46歲的反對派患上了一種 "未知的疾病"，監獄當局對他並沒有進行任何治療。

德國今天以強烈口吻批評俄羅斯當局對卡拉-穆爾紮的審判以判刑。

聯合國立即要求俄羅斯當局釋放卡拉-穆爾紮。