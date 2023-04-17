李尚福在克里姆林宮受高規格接見 莫斯科或接棒說對華關係“無上限”

中國/李尚福/俄羅斯

中國國防部長李尚福周日在俄羅斯克里姆林宮與俄羅斯總統普京會晤時，雙方都稱讚強大的雙邊關係。多家媒體報道俄羅斯總統普京迅即接見中國國防部長李尚福，並稱俄羅斯官方強調，與中國合作關係無上限。消息沒有提及在烏克蘭戰爭當下中俄雙方是否提及軍事支援議題。

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法新社今天自莫斯科的報道稱，中國國防部長李尚福在會見中說："我們兩國的關係非常牢固，超越了冷戰時期的軍事政治聯盟"，而且 "非常穩定"，據俄羅斯官方的翻譯內容，李尚福說，俄羅斯和中國之間的關係 "已經進入一個新時代"。

俄羅斯電視台播放了這次會見情況。李尚福稱，"這是我就任國防部長以來的第一次外訪。我特別選擇了俄羅斯，以強調我們雙邊關係的特殊性質和戰略重要性。"

中國國防部周一在一份聲明中說，李尚福還向普京轉達了中國國家主席習近平對他的"親切問候"。

中國方面稱，"中國願意與俄羅斯合作，加強兩軍的戰略溝通，為維護全球和地區的安全與穩定做出進一步的貢獻。"

法新社注意到雙方沒有提到烏克蘭的戰爭衝突。

在俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古也出席的會見上，普京讚揚了與中國兩國之間的軍事合作。普京說：我們正通過軍事部門積極工作，定期交換有用的信息，在軍事技術合作領域進行合作，並進行聯合演習。普京稱，"這無疑是加強我們關係......性質的另一個重要領域。"

李尚福對俄羅斯的訪問將持續到4月19日，這是在習近平3月訪問莫斯科之後進行的。在那次峰會上，普京和習近平展示了他們的良好默契，擺出一副決心抵制美國霸權的戰略夥伴的姿態。

法新社說，自2022年初俄羅斯在烏克蘭發動侵略攻勢開始以來，北京正式宣布自己保持中立，從未公開譴責莫斯科。習近平從未與烏克蘭總統澤連斯基通話。然而，在2月底，中國公布了對烏克蘭危機的12點立場建議，其中也正式呼籲尊重包括烏克蘭在內的所有國家的主權。

據中國外交部表示，中國堅決反對任何對平民的攻擊，還呼籲進行和平談判，並敦促有關各方不要使用核武、細菌或化學武器。