烏克蘭很懷疑“多國和平努力”

伊拉克/烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭外交部長庫萊巴今天在訪問伊拉克時，對和平努力的成功機會表示懷疑，並潑冷水稱，"俄羅斯想要的是戰爭"。

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法新社今天引述烏克蘭外交部長周一在訪問伊拉克時稱，"今天俄羅斯想要的是戰爭。而和平努力需要時間。"

烏克蘭自2022年2月以來一直受到俄羅斯的侵略攻擊。

庫萊巴在巴格達與伊拉克外長福阿德-侯賽因舉行的新聞發布會上指責俄羅斯說：“你不能在試圖佔領更多領土、實施更多暴行、摧毀村莊和城鎮的同時，說你贊成和平。”

最近幾周，世界上對俄烏兩國提出調解的建議不斷增加。周日，巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)說，他已經與中國和阿拉伯聯合酋長國討論了聯合調解問題。巴西總統指責美國和歐洲在延長侵略戰爭。而在上周六，法國總統馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基也討論了 "組織和平峰會的下一步行動"。

據烏克蘭外長庫萊巴說，"俄羅斯必須接受一個非常簡單的事情：即停止戰爭，從烏克蘭領土上撤出。這將為外交談判創造空間。"庫萊巴還強調說，"恢復烏克蘭的領土完整 "是任何和平努力的"基石"。

在伊朗和沙特阿拉伯於2021年啟動突破性會談後，這兩個主要的地區對手終於在今年3月宣布在北京的斡旋下恢復外交關係。

伊拉克也提出對俄烏戰爭進行調解。伊拉克外交部門負責人福阿德-侯賽因今天保證，伊拉克準備好幫助俄羅斯和烏克蘭首先達成停火，然後開始會談。他還說："當俄烏雙方確信有必要啟動對話時，巴格達將為雙方提供談判服務。

法新社說，這是烏克蘭外長11年來對伊拉克的首次訪問，也是遭俄羅斯入侵後，庫萊巴首次抵訪巴格達。而此前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於2月曾訪問了巴格達。

在歐美支持下，烏克蘭正在努力得到新興國家中的外交支持，特別是在中東和亞洲。去年10月，庫萊巴開展烏克蘭國家歷史上第一次非洲之行，只是由於俄烏戰爭而行程縮短。