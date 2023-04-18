冰島允許美國核潛艇加油

軍事防禦

歐洲 – 冰島地處北大西洋和北冰洋交彙處,緊貼北極圈,戰略位置十分重要。在一份公報中外交部表示，這一決定是冰島政府支持盟軍在北大西洋加強巡防能力的一部分。

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公報還表示，然而，給核潛艇加油不直接在港口，它“離岸有幾公里”。 另一個關鍵條件是：潛艇不得攜帶核武器。消息顯示，第一艘潛艇將在近期到訪冰島。

17年前，美國撤走駐冰島的海軍，關閉在這個北冰洋島國唯一的軍事基地。在首都雷克雅未克城西的凱夫拉維克的美國海軍航空站永久性地關閉大門，冰島也因此不再有任何軍隊。按照北約的協議，美國自從1951年一直負責冰島的安全。

這座海軍基地是冷戰時代重要的戰略哨所。當時美國利用它來監聽和追蹤蘇聯的潛艇和飛機。冷戰時期這座基地還起了加油站的作用。華盛頓今年3月宣布要關閉基地。

俄烏戰爭改變了這種局面。2023年3月，美國歐洲司令部表示：“美國向冰島部署 E-6B 水星指揮控制機，以便在發生核衝突時與美國戰略潛艇進行通信。”

冰島是北大西洋公約組織中唯一未設有常備軍的國家。冰島的國防力量主要為負責巡邏冰島領海及監察領空的冰島海岸警衛隊（英語：Icelandic Coast Guard），輔以冰島危機反應部隊及國家警察專員特別隊。