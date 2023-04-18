普京突至烏克蘭兩個被佔領區

烏克蘭/俄羅斯/普京

俄羅斯總統普京突然在烏克蘭部分地區現身，官方報告普京視察在當地作戰的俄羅斯軍隊。俄羅斯指該地區是俄羅斯去年吞併的領土。因世界工業七國集團外長在日本開會譴責俄羅斯在白俄羅斯部署核武器的計畫，普京的新動向或顯示向G7挑戰。

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路透社今天引述俄羅斯總統府克里姆林宮報告說，普京訪問了烏克蘭赫爾松和盧甘斯克地區，在赫爾松普京參加了一次軍事指揮會議，並在盧甘斯克參觀了俄羅斯的國民警衛隊總部。

克里姆林宮沒有說明普京是在何時訪問上述地區。

據俄羅斯官方稱，普京在南部的赫爾松聽取了空降兵和“第聶伯河”集團軍指揮官以及其他高級軍官的彙報，俄軍向普京介紹了南部赫爾松和紮波羅熱地區的情況。

東部的赫爾松、紮波羅熱和盧甘斯克是普京去年 9 月宣布吞併的四個地區中的三個。

烏克蘭及其西方國家拒絕俄羅斯的吞併。實際上俄羅斯軍隊只控制了烏克蘭東部等地部分地區。

去年 11 月，俄羅斯軍隊從地區首府赫爾松市撤退，並一直在第聶伯河對岸加強陣地，以防烏克蘭發動反攻。

自俄羅斯軍隊 14 個月前入侵烏克蘭以來，許多西方領導人前往基輔訪問烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 。普京很少到俄羅斯控制下的烏克蘭部分地區現身。

不過於上個月，普京訪問了克里米亞地區和馬里烏波爾市。

俄羅斯稱，去年 2 月 24 日在烏克蘭發起的“特別軍事行動”對於保護俄羅斯安全免受莫斯科所認為充滿敵意和侵略性的西方國家的影響是必要的。

但烏克蘭及其西方盟友譴責俄羅斯正在發動一場旨在奪取領土的無端侵略戰爭。

據路透社，俄羅斯的冬季軍事進攻未能取得太大進展，俄羅斯部隊在東部和南部的一系列戰鬥中陷入困境，進展漸進但微不足道。俄羅斯與烏克蘭雙方都付出了巨大的代價。

路透社指出，經過數月的消耗戰後，人們早就預料到烏克蘭將會發起反攻。