莫斯科警告美國大使不要在俄羅斯進行“顛覆活動”

政治

歐洲 – 俄羅斯外交部召見美國駐俄羅斯大使琳恩∙特雷西(Lynne Tracy)並向其表示抗議。俄羅斯在一份公報中表示，特別要指出的是，美方任何旨在在俄羅斯社會挑撥離間、利用外交使團隱瞞顛覆活動的行為都將受到嚴懲。

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在俄方看來，他譴責美國、英國和加拿大對俄羅斯“內政”的“公然干涉”。西方國家對烏武器供應的延續性、針對克里米亞地區的態度及俄羅斯的經濟制裁使得俄羅斯和西方關係越來越緊張。

根據俄羅斯 3 月底通過的新外交政策學說，美國及其西方盟友甚至被認為是莫斯科“生存威脅”的煽動者，這預示着兩個陣營之間破裂加深。

4月17日，俄國一家法院對反對派政治人物兼記者弗拉基米爾·卡拉-穆爾紮（Vladimir Kara-Murza）做出25年重刑判決。美國駐俄大使琳恩∙特雷西(Lynne Tracy)、英國駐俄大使布朗納特（Deborah Bronnert）和加拿大駐俄大使艾莉森·勒克萊爾（Alison LeClaire）一起到庭，讓莫斯科非常惱火。

法新社報道說，俄方召見三位大使目的是讓他們三個人“記住外交官應該做什麼，不應該做什麼”。給反對派政治人物弗拉基米爾·卡拉-穆爾紮 (Vladimir Kara-Mourza) 的定罪激起了西方國家的憤怒，他們特別譴責“濫用司法權力”以致“極其嚴厲”的判決。