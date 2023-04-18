18日普京突然出現在赫爾松前線

軍事

歐洲 – 拍攝的影視顯示，俄羅斯總統普京4月18日突然現身俄軍佔領的兩個烏克蘭地區，並與當地的俄軍將領進行了談話。與此同時，俄軍在烏東城市巴赫穆特的戰事進一步加劇，炮擊和空襲還在持續。普京3月18日曾巡防了俄軍佔領的克里米亞半島及烏東港都馬里烏波爾。烏克蘭國防部和總統府顧問均對此嚴詞譴責。

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普京在那裡參加了軍事指揮會議，並聽取了指揮官奧列格馬卡列維奇上將（Oleg Makarevich）和米哈伊爾捷普林斯基上將（Mikhail Teplinsky）的報告。

據俄羅斯媒體和國際主流媒體報道，克里姆林宮周二發表聲明說，普京先是在烏克蘭南部的赫爾松州視察了俄軍“第聶伯”部隊，並在其參謀部聽取了部隊指揮官以及空降部隊指揮官的報告。普京隨後又前往烏東盧甘斯克州由俄羅斯支持的分離分子成立的所謂“盧甘斯克人民共和國”的“東方”國民警衛隊，聽取了當地俄軍指揮官有關當地局勢的報告。

“我聽取你們對局勢發展的看法、聽取你們的意見、並交流情況是很重要的，”路透社引述普京的話說。

赫爾松、紮波羅熱、盧甘斯克和頓涅茨克是俄羅斯去年9月通過被基輔和西方國家斥為虛假公投的方式而吞併的四個烏克蘭州。目前俄軍只是控制這四個州的部分地區。