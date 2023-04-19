烏克蘭敖德薩遭俄無人機群攻

烏克蘭/俄羅斯/敖德薩

據烏克蘭敖德薩當地軍事當局說，俄羅斯軍隊發動Shahed-136/131無人機周二晚上對敖德薩地區展開襲擊。當地防空守軍擊落了大部分無人機，襲擊幸好沒有造成人員傷亡。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社今天引述敖德薩地區軍事當局周三的一份聲明："由於烏克蘭國防部隊的成功狙擊，大部分敵方無人機被摧毀，但不幸的是有一座公共建築被無人機擊中。據該報告，此番襲擊沒有人員傷亡的報告。

當地消息人士說，當局已採取措施控制襲擊造成的火災，並部署了國家應急措施。

烏克蘭武裝部隊空軍指揮官Mykola Oleshchuk說："12架自殺式無人機+Shahed-136/131型無人機參與對敖德薩襲擊，其中有10架無人機被敖德薩防空導彈旅的士兵摧毀。

法新社說，沙赫-136無人機是在伊朗製造的，可以攜帶35至50公斤的炸藥。俄羅斯軍隊經常發放此類無人機來襲擊烏克蘭。

烏克蘭軍方表示，"在過去的一天里，俄軍還發射了4枚導彈，發動60次空襲，襲擊傷至平民。

在2022年烏克蘭被入侵之前，敖德薩是許多烏克蘭人和俄羅斯人最喜歡的度假勝地。但自烏克蘭遭侵略戰爭衝突開始以來，敖德薩多次遭到俄羅斯軍隊的炮擊。

今年1月，聯合國教科文組織將敖德薩的歷史中心列入世界瀕危遺產名單。