烏克蘭稱美國防空導彈系統到位

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭當局周三宣布，烏克蘭已經收到了第一批美國愛國者防空系統。與此同時，法國AMX-10輕型作戰坦克也已經到貨並派上戰場。基輔稱正在準備一次重大反攻。

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據烏克蘭國防部長Oleksiy Reznikov在Twitter上說："今天，烏克蘭美麗的天空將變得更加安全，因為美國愛國者防空系統已經運抵烏克蘭。"該部長感謝美國、德國和荷蘭 "遵守諾言"軍援烏克蘭。

去年12月中旬，在澤連斯基對美國進行歷史性訪問期間，華盛頓曾承諾提供美國先進的愛國者防空系統，當時俄羅斯正在猛烈轟炸烏克蘭的能源基礎設施。

據烏克蘭總統說，他很高興美國防空系統將大大加強烏克蘭對俄羅斯攻擊的防禦，並保證該設備將只用於防禦，而不是打擊到俄羅斯領土。

在這之後，俄羅斯總統普京說，俄軍將找到一種 "解藥 "來破解這一先進的防空系統。

1月20日，荷蘭宣布，它將向烏克蘭提供 "兩台愛國者導彈發射器 "和與之配套的攔截導彈，與美國和德國進行 "聯合交付"。

柏林也曾在1月5日承諾提供其中一個防空系統。

法新社說，烏克蘭軍隊還在周三宣布，它已經部署了法國AMX-10輕型作戰坦克，特別是用於 "偵察任務"，但沒有具體說明數量。

美國正在領導一場幫助烏克蘭勝戰的國際運動，自2022年2月俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，美國迅速組建了一個由數十個國家組成的聯盟來支持基輔。除了愛國者導彈防禦系統，西方還計畫提供坦克和其他設備，以幫助基輔在未來幾個月內開展反攻，收復東部和南部的被佔領土。

俄羅斯則一再譴責華盛頓的干預主義，譴責由俄羅斯的敵人美國所領導的北約正在烏克蘭對俄羅斯發動一場代理戰爭。