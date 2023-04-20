世界新聞攝影2023金獎：記錄烏克蘭戰爭馬里烏波爾孕婦與她的死胎的膠片

烏克蘭/俄羅斯/世界新聞攝影

臉色蒼白的烏克蘭孕婦Iryna Kalinina在從馬里烏波爾一家被導彈炮火摧毀的婦產醫院撤離時，掙紮着抱住自己的下腹。她腹中後來以 "和平 "名字命名的胎兒"米隆"，當時變成死胎。半小時後，他年僅32歲的母親也去世了。記錄這一瞬間的照片今天獲得世界新聞攝影金獎。

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這幀照片由美聯社（AP）攝影師葉夫根尼-馬列卡（Evgeniy Maloletka）拍攝，世界新聞攝影評說該照片"捕捉到了戰爭的荒謬和恐怖"，"突出了侵略戰爭殘酷地對烏克蘭未來幾代人的謀殺"。法新社稱世界新聞攝影是最負盛名的新聞攝影比賽。

美聯社這位烏克蘭人攝影記者說他在俄羅斯軍隊入侵馬里烏波爾前一小時抵達那裡，是當時記錄那裡醫院遭轟炸事件的少數攝影師之一。他說："在20天里，我們與醫護人員一起住在醫院的地下室，並與普通市民一起躲在避難所里，他試圖記錄烏克蘭人所處的恐懼環境。

據法新社說，獲獎圖片顯示，懷孕的伊麗娜-卡利尼娜腿部流血，躺在擔架和紅色圓點毯子上。五個人顯示正在把她從一片毀滅的醫院景象中救出來。其中一個人拉着她的胳膊，而廢墟建築周圍的樹林里仍在冒着炮火黑煙。

作為烏克蘭抵抗侵略戰爭的象徵，港口城市馬里烏波爾在俄羅斯入侵烏克蘭之初就被俄羅斯軍隊圍困和炮擊，並持續許多星期遭轟炸。

2022年3月9日俄羅斯軍隊對這個位於烏克蘭東南部城市的一家婦產醫院和一家兒科醫院的炮火襲擊立即引起全世界的強烈憤怒和譴責。但起初，俄羅斯否認對該襲擊醫院事件負責。這次襲擊造成3人死亡，約17人受傷。

雖然經過激烈的抵抗，馬里烏波爾最終於2022年5月淪陷。根據烏克蘭的說法，該城市90%被摧毀，至少有20,000人死亡。歐盟稱馬里烏波爾被圍困轟炸是 "重大戰爭罪"。

世界新聞攝影評獎稱，通過給照片一個平台，"希望世界能夠承認這場戰爭是不可容忍的現實，並反思烏克蘭的未來"。

法新社說，獲獎者照片和其他獲獎攝影師的作品將於4月22日起在世界新聞攝影基金會所在地阿姆斯特丹展出，之後將在世界各地展出。