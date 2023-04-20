克里姆林宮微妙稱烏克蘭指控是普京替身去了被佔領地：怪怪的

俄羅斯/烏克蘭/普京/替身

俄羅斯總統府克里姆林宮今天說，俄羅斯認為一名烏克蘭高級官員指控最近訪問烏克蘭被佔領土的是一個類似普京的人，而不是俄羅斯總統普京本人的說法，很奇怪。

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俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)20日對記者說："我只能說，這些說法至少是很奇怪的。"他對烏克蘭的指控作出如此回應。

昨天，烏克蘭國家安全委員會秘書Oleksiy Danilov周三晚間表示，克里姆林宮領導人對被佔領的赫爾松地區的訪問是假冒的。他聲稱，媒體上出現的普京人，實際上是一個長得像俄羅斯領導人的一個模樣的人。Danilov在電視上稱，"那裡沒有什麼普京，只有一個外觀與普京相似的人。而且這是眾所周知的"。

法新社引述克里姆林宮的說法，俄羅斯總統普京幾天前訪問了烏克蘭赫爾松和盧甘斯克地區的俄羅斯佔領區，稱這是普京繼3月抵訪馬里烏波爾之後第二次前往烏克蘭衝突地區。俄羅斯官方說，他呆在軍事總部，但沒有靠近前線，也沒有與士兵或平民見面。

多年來，關於使用普京造型相像替身的傳言甚囂塵上，關於普京健康狀況的傳言也是如此。

自從新冠病毒疫情大流行病開始以來，普京很少公開露面，這助長了這些謠言。這位俄羅斯國家元首仍然生活在嚴格的健康制度保護下。

在達沃斯經濟論壇上，烏克蘭總統澤連斯基甚至提出普京已經去世，並由替身取代他的可能性。澤連斯基當時說：“我無法確定他是否真的活着，是他在做決定還是其他人在做決定。”

2020年2月，普京說他反對他的下屬部門在2000年代使用替身來確保他的安全，當時俄羅斯正面臨攻擊。自新冠病毒疫情以來，普京一般出現在電視上，獨自在辦公室參加視頻會議。

但每次普京出現露面時，網民都會詳細分析視頻和照片，試圖確定他是俄羅斯總統普京本人還是一個替身。