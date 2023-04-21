繼歐盟後，瑞士宣布制裁俄羅斯瓦格納集團

瑞士/俄羅斯/烏克蘭

4月20日，瑞士聯邦經濟事務、教育和研究部通過聲明宣布，瑞士對俄羅斯的制裁名單中增加了俄羅斯僱傭軍組織瓦格納集團和俄聯邦新聞通訊社（RIA FAN）。這些新的制裁措施從當地時間周四下午6點開始生效。

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此前，歐盟於本月14日制裁了瓦格納集團，因為其積極參與了俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略。瓦格納集團是一個設在俄羅斯的軍事組織，在其創始人普里戈津的領導下，成為俄羅斯混合戰爭的工具。瑞士方面表示，雖然其法律性質不明確，但瓦格納集團構成了一個複雜的全球公司網絡的一部分，在包括航空、安全、技術、商品交易、金融服務和影響活動等一系列領域中運作，這些公司通過重疊的所有權結構和物流網絡相互聯繫。

瑞士官方的聲明指出，同時，歐盟制裁了俄聯邦新聞通訊社，因為其傳播親克林姆林宮的宣傳和虛假信息。瑞士自此也對這兩個組織採取制裁，從而加強了歐盟措施的影響。

此外，4月10日，歐盟對今日俄羅斯電視台阿拉伯語和俄羅斯衛星社阿拉伯語電視頻道實施了廣播和廣告禁令。這兩個頻道在俄政府系統性的媒體操縱和偽造事實的國際運動中發揮了重要作用。

瑞士聯邦委員會此前在去年3月25日表示，用事實反擊不真實和有害的言論，比直接禁止它們更有效。因此，雖然這兩家媒體在瑞士不會被封殺，但將禁止在其上面做廣告。