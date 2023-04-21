美國敦促土耳其和匈牙利在7 月前讓瑞典加入北約

北約/美國/瑞典

美國防長奧斯汀在斯德哥爾摩附近的慕斯克海軍基地視察in Stockholm, Sweden, Wednesday, April 19, 2023. The U.S. is sending Ukraine about $325 million in additional military aid, including an enormous amount of artillery rounds and ammunition as the launch of the spring offensive against Russian forces approaches, the Pentagon said Wednesday.

美國國防部長奧斯汀到訪瑞典，在4月19日呼籲土耳其和匈牙利在北約於7月初召開的峰會之前儘快批准瑞典加入歐盟的申請，請看France24的報道。

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美國國防部長奧斯汀到訪瑞典，在4月19日呼籲土耳其和匈牙利在北約於7月初召開的峰會之前儘快批准瑞典加入歐盟的申請，他表示期望北約很快接受瑞典這個北約第32個成員國，而且能在7月份的峰會之前完成。

奧斯汀在斯德哥爾摩附近的慕斯克海軍基地視察時表示，我們鼓勵土耳其和匈牙利儘快批准瑞典入北約。

美國從一開始就支持芬蘭和瑞典加入北約，但是幾個月來土耳其和匈牙利這兩個國家進行阻撓，而要成為北約成員就需要這兩個國家的批准。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，芬蘭和瑞典於2022年5月申請加入北約，從而結束了這兩個國家長達兩個世紀的中立地位，此前芬蘭已經在4月4日正式加入北約。