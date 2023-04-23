意大利總理據報傾向退出“一帶一路”倡議

意大利/中國/歐洲

據彭博社4月22日援引熟悉其政府想法的人士報導，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）傾向退出“一帶一路”倡議，希望在下月舉行的七國集團（G7）廣島峰會上表明立場，但政府內部存在分歧，梅洛尼所領導的極右政黨意大利兄弟黨贊成放棄“一帶一路”，其他黨派力爭保留。報導稱，意大利官員本周在與台灣官員的會談中提到了退出該倡議的前景。

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報導指，意大利的鷹派轉向使中國國家主席習近平試圖在渴望與北京保持經濟關係的歐洲國家與正在實施日益對抗性政策的美國之間搞分化的努力變得更加複雜。這使意大利和歐盟處於美中兩個超級大國之間的微妙位置。

柏林智庫墨卡托中國研究中心的研究員吉萊蒂（Francesca Ghiretti）在接受採訪時說：“意大利正處於兩難境地，如何處理該合作協議對梅洛尼來說是一個真正的外交難題”。她解釋說，“延長它將向華盛頓發出一個非常困難的信息，但不延長它又會給與中國的關係帶來壓力。” 2019年3月，意中籤署了兩國政府間共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，此舉將讓意大利成首個加入“一帶一路”倡議的七國集團國家。

隨着美中關係的惡化，北京希望阻止歐洲追隨華盛頓，特別是在關鍵技術的出口管制等措施上。歐盟正在努力平衡在貿易和投資方面與中國接觸的願望與抵制經濟脅迫的關係。法國總統馬克龍為俄羅斯和烏克蘭之間可能的談判尋求北京的幫助，這凸顯了歐盟的困難，引起了一些盟國的批評，他們認為這種努力為時過早，並擔心其可能破壞歐洲及西方的團結。

知情人士表示，意大利在“一帶一路”倡議上的窘境開始引起美國政府的注意。對於華盛頓和其他國家的首都來說，這表明梅洛尼有能力將其堅定的親美言論變成事實。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周四在華盛頓的一次演講中提出，拜登政府準備接受經濟成本，因為其尋求保護美國國家安全利益免受中國的威脅。

意大利是唯一加入“一帶一路”倡議的七國集團國家。與其他歐盟國家相比，2019年在時任總理孔特(Giuseppe Conte)領導下達成的協議並沒有使意大利和中國的融合更加深入。但退出的利害關係是經濟和外交上的，有可能遭到中方的報復。中國大陸和台灣都是意大利的重要貿易夥伴，意大利是歐盟第三大中國商品進口國，也是第四大對華商品出口國。中國是奢侈品品牌的主要出口目的地之一，對意大利的工業至關重要。

據駐意大利台北代表處稱，台灣已計畫向意大利的芯片行業投資約4億美元。周五，意大利工業部長烏爾索(Adolfo Urso)證實了彭博社此前的報道，稱他的官員在與台北的私下會談中討論了加強半導體合作的計畫。烏爾索稱，這次訪問主要是技術性的，這表明意大利正試圖將經濟和外交這兩條線儘可能分開。

駐意大利台北代表處代表蔡允中在受訪時說：“在半導體方面，與其他歐盟國家相比，意大利有一些戰略優勢，製造能力和研究與開發”。據他介紹，去年台意之間的雙邊貿易增長了13%，並計畫在今年晚些時候在意大利的商業之都米蘭設立新的辦事處，以進一步促進貿易。

知情人士說，梅洛尼希望在5月的七國集團廣島峰會前宣布意大利對“一帶一路”的立場，但事實證明，對於她所在的執政聯盟而言，選擇方案的難度比預期更大。意大利政府存在分歧，梅洛尼領導的意大利兄弟黨大多贊成放棄該協議，而其他黨派則力爭保留。

知情人士透露，梅洛尼至今還沒有正式回應習近平對她發出的訪華邀請，該邀請暫定於5月進行。由於意大利正在研究如何不續簽“一帶一路”協議，同時限制其對意中關係的影響，這次訪問被擱置了。吉萊蒂分析指：“目前，政府似乎傾向於不續簽該協議，但在這種情況下，與美國和其他盟友協調，對可能的反應作出應對將是關鍵。”

彭博社19日引述知情人士報導，意大利工業部官員近期在台北舉行的會議上，討論加強半導體生產和出口合作的計畫，官員並私下透露，意方可能會放棄參與“一帶一路”倡議。不過此事最終的決定權在總理梅洛尼手上。