法國參議員：中國的目標總是分化歐洲人

法國/中國

法國總統馬克龍在訪華（4月5號至7號）回程飛機上接受採訪時關於台灣的講話風波雖然已經過去了一段時間，但這段講話引發的爭議依然存在，其影響力勢必還將持續一段時間，儘管馬克龍以及法國政府都澄清支持台灣民主自由，維護台海現狀的立場，但法國的外交政策，尤其是與台灣或印太有關的議題無疑將備受關注，任何與之有關的話題都會讓人聯想到馬克龍的講話，勢必也會對法國在國際上的形象造成一定的影響。

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法廣就此採訪了法國參議院外交、國防委員會副主席，參議員奧利維爾·卡迪奇（Olivier Cadic），卡迪奇在採訪中認為，馬克龍的講話可能在某種程度上被誤解了，但他也強調面對不斷分化歐洲人，分化歐洲與美國關係的中國，歐洲必須展示出團結一致。

中國政策極具侵略性

法廣：總體上而言，您如何評估總統這次對中國國事訪問？

Olivier Cadic：我認為，從總統為自己設定的經濟目標的角度來看，有協議正式化的過程，所以我認為這是一個期望的目標，他也想和中國直接談論烏克蘭，有這個機會這樣做了。但我認為最大的困難是，今天中國的政策是極具侵略性的，是擴張主義的，也背棄人權和言論自由，同時還要尋求重新定義人權概念。如果對總統這次訪問中國的成果印象好壞混合的話，那是因為我們沒有感覺到，或者西方人們沒有感覺到（總統）把目前給我們帶來困難的問題，包括中國對維吾爾人所做的事，在香港發生的事擺到桌面上，所有這些問題都沒有得到解決，沒有在交流中出現，而且今天它是一個真正的分裂點，但在某些目標和形象方面，我認為它不是以一種非常積極的方式被看待。

在中國和美國之間不是等距離的

法廣：這次法國總統講話中最後爭議的就是有關台灣的部分，你兩年前曾經訪問過台灣，台灣問題當然是您非常關心的，您如何看總統對台灣的談話？他說不要成為美國發的追隨者......

Olivier Cadic：問題不在要成為美國的追隨者，而在於要重大問題上要確定我們自己的路線，確定是什麼讓我們與盟國站在同一陣線上，而且我們有可能在國際舞台上有與美國不同的觀點完全是合法的。歐洲捍衛其主權，並作為一個經濟大體而存在，有其利益需要捍衛也是正常的。因此，我認為他的言論肯定被誤解了，因為在我看來，共和國總統仍然重視民主制度、言論自由的一切，而這根本不是習近平在香港主權移交時想要的制度。正如大家所看到的，香港還有一些人目前因為他們的行動受審，在監獄裡。這是一個真話題。我的理解是，總統談論的是廣義上的國際領域。

我也認為台灣的問題是民主的問題，另一邊，有一個不支持民主的中國共產黨系統，就像普京不支持在邊界上的有一個可能破壞其權力穩定的民主國家烏克蘭。問題是習近平和普京一樣，都同意一件事，那就是他們想要的制度能讓他們保證自己的持續權力，這就是他們正在尋找的，也是我們必然堅決反對的。所以，現在我認為這根本不是重新定義在國際議題上的決定和行動方式。我們確實可以有不同的意見。這並不妨礙我們討論它，但最終我們會達成一致。而共和國總統一直都很清楚。他說，我們在中國和美國之間不是等距離的。很明顯，我們更接近美國，因為是同一個價值體系。

根據我們的理解，中國的目標總是分化歐洲人，將歐洲與美國分割開來。這是一個非常、非常明確的目標。中國多年來一直試圖分化歐洲人，並因此分化歐洲聯盟。這就是範德萊恩夫人陪同共和國總統訪問中國的原因，就是為了表明我們有一個歐洲統一的做法，因此，中國不能分裂我們。而普京認為，歐洲會在烏克蘭問題上出現分裂，結果他失算了，甚至更糟——發生的情況恰恰相反。

我也從參加總統訪華行程的的人那裡得到了反饋，他們現在把習近平形容為一個對自己非常有把握的自信的人，有帝國主義的願景，像皇帝一樣接待來客，他對自己也已經有一個長期的願景，不僅僅是為了他的國家。這就是人們的感受。因為我們將在參議院外交委員會層面進行這些交流，很快就會與部長進行交流，我們將在短時間內讓部長參加聽證會。很明顯，我們將不得不談及此事。我們需要分析發生了什麼，了解總統隨行人員的影響。我們想要的是了解是如何到達這個結論的。我認為，我們必須知道的是，法國從來沒有偏離過，共和國總統在這一點上也非常清楚。

因此，在荷蘭國事訪問時，總統講話中強調法國贊成維持現狀，我們確實對正在發生的事情非常關注。一艘護衛艦通過了台灣海峽我們當然可以自己提出問題。但無論如何，我們可以清楚地看到，我們面對的是一個國家，一個試圖施加壓力、擴張的大國。所以可以感覺到習近平和普京先生之間有一種親密關係，而且我相信共和國總統是真誠的，他的意願以確保事情改善。在普京先生的問題上，他受到了很多指責。我認為他是以國家元首的身份去北京的。我認為有關是（美國）附庸國的解釋，在歐洲有人想分析出一些他所說的以外的東西，那麼就時想在某個地方製造一個政治問。

習近平成功地在馬克龍和馮德萊恩之間做出了區別

法廣：馬克龍的講話在中國引起了很好的反響，而在台灣引發的是不解和批評，如何對台灣解釋？

Olivier Cadic：共和國總統說，絕對沒有改變路線。他被邀請去北京的，所以他很有禮貌。我們到別的國家去不是為了讓人不愉快。即使他在烏克蘭問題上沒有取得任何進展，另一方，就是另一個人利用它來試圖推進他的棋子。是的，這很清楚。很明顯，習近平似乎取得了成功，因為他在共和國總統和馮德萊恩之間做出了區別。我已經向我的台灣朋友保證，幾乎沒有任何變化。共和國總統確實說過，法國贊成維持現狀。這是我一直說的。但是，如果中國攻擊台灣，那麼它就會攻擊一個民主國家。而我們知道，我們知道在這種情況下會發生什麼。民主國家向民主國家和被攻擊的國家伸出援助之手。

歐洲也不能成為中國的附庸

法廣：您如何解釋馬克龍總統經常提到的“戰略自主”？

Olivier Cadic：戰略自主是有真正的自主權。歐盟是一個大商業體；我們意識到自己經開放市場，而其他國家卻沒有。這有點像在中國發生的事情，我們可以看到，這是一條單行道，對方不會像我們一樣開放。所以有一個對等的問題，這是一個非常強烈的問題，不能有依賴性。所以中國的技術野心也可以用來向針對其他國家例如，通過華為的5G，我認為共和國總統的意思是，歐洲是一個商業大國，可以有效地自主，不能依賴任何人，所以我們絕不能看到對美國，歐洲也不能成為中國的附庸。

法廣：如何做到呢？

Olivier Cadic：我認為，當你不再有選擇時，你就不再自由了。這就是歐洲，是法國在歐盟內部所承載的，是強大的民主、自由、言論自由的價值觀，所以這就是自主權，讓你可以自由地跟隨或不跟隨。如果有人被攻擊，你可以自由地跟隨或不跟隨。然後歷史表明，每個人都會犯錯誤。所以我們需要的是能夠討論和相互尊重。而事實上，我們有一種感覺，就是有一個人在為大家做決定，這就造成了一個問題。現在，關於正在發生的事情，中國正在發生的事情，我們可以非常清楚地看到使中國發展一種替代模式的意願和願望，我們的模式是基於言論自由和民主。

這就是我們要捍衛的秩序。當馬克龍總統表達這種擁有自主權的意願時，就是說由我們自己來表達，不能有人為我們做決定，否則我們實際上就不再是自主的。這在所有領域都一樣。我們已經看到，我們在很多領域都失去了自主權，正是因為我們認為通過開放，每個人都會開放，但是後來沒有，有些人利用了這一點得到了優勢。但是法國和美國之間沒有分裂。我完全沒有這樣理解，我明白有些人試圖這樣利用它，因為他們的目的是讓法國遠離美國，分裂歐盟。我開始收到來自與中國有聯繫的協會的文件，他們讚揚總統的說法，認為法國正遠離歐洲，有一種機制正在建立，我們都很明白，但我們現在已經習慣了這種虛假信息和這種信息的使用。所以，不我認為共和國總統已經闡明了這種情況。

中國在亞洲正在以擴張主義方式行事

法廣：既然您認為總統的言論被誤解，那麼他是否需要進一步解釋清楚？

Olivier Cadic：我認為他不需要解釋，對我來說，從他為台海現狀辯護的那一刻起就很清楚了。現在出現的問題是中國，中國仍然沒有譴責莫斯科的所作所為。它對莫斯科的態度仍然比對烏克蘭的態度更包容。所以我們可以看到這種姿態。我們在這裡遇到的問題是，在亞洲，中國正在以擴張主義的方式行事。與幾乎所有鄰國的領土問題，對台灣的壓力，但與此同時，它正在對克什米爾地區施加壓力，對菲律賓施加壓力，在印度-太平洋地區對日本施加壓力。因此，這個問題實際上是一個模式的問題。有一種模式是表達自由和民主的地方，還有一種完全不同的願景，這就是他們所要做的，破壞基於人權的世界的穩定。我們完全明白了這一點。

據Olivier Cadic參議員介紹，法國和台灣議員最近互訪頻繁，台灣立法委員到法國參議院參訪後，法國的參議院也出發到台灣訪問。在接下來的幾周里，至少還會有三個法國參議院的代表團去台灣。