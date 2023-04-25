法國被歐盟要求加速向基輔運送彈藥。歐盟外交事務高級代表何塞普·博雷利 (Josep Borrell) 周一(24日)在盧森堡向烏克蘭當局作出的保證，這將會是“幾天”的事情。烏克蘭當局一直擔心無法獲得 27 國在 3 月份承諾的彈藥。幾個歐盟夥伴國也指責法國導致歐洲運輸支援彈藥計畫放慢。

廣告 繼續瀏覽後續

對於支援烏克蘭軍火彈藥計畫，幾個歐洲夥伴指責法國放慢了在布魯塞爾制定的向烏克蘭提供武器的這項計畫，要求法國加快速度。

這將是“幾天”的事情。這將是“幾天內”會決定的事。這是歐盟外交事務高級代表何塞普·博雷利24日在盧森堡向烏克蘭當局作出的保證，烏克蘭當局憂心無法獲得 27 國在 3 月份承諾的彈藥。

歐盟27 國曾經於 3 月 20 日同意在 12 個月內將現有庫存或訂單中的 100 萬枚彈藥轉運到基輔。 援助的第二部分是：烏克蘭也得到了 10 億歐元的支持，涉及聯合採購彈藥，包括 155 毫米炮彈，這也是當今各國炮兵的主流遠程火炮口徑，特別是通過歐洲防務局，與來自歐盟或挪威的公司的訂單。 最後，委員會應邀提出在歐盟發展生產的建議。

博雷利說，如果歐盟國家武器“去庫存”支援部分已經到位，運送了“1000 多枚導彈”，那麼討論就會停留在第二個問題上，即這些聯合採購可以從聯盟以外的參與者那裡進行，例如在美國或英國，然後通過《促進歐洲和平基金 (EPF) 》這個組織來償還。

巴黎指出，這是一項不一定忠實於 3 月 20 日所達成協議的條款，並認為隨着衝突將持續下去，最務實的是優先依賴歐洲工業及其生產能力。 巴黎也將不會反對一項涵蓋了一家擁有英國資本的公司的交易協議，只要它是在歐洲生產。

此外，巴黎也為該 FEP 《促進歐洲和平基金 (EPF) 》的 80 億歐元提供了 18% 的資金，它也認為與尚未製造的武器有關的第二部分不如《去庫存》的部分那麼緊迫。 XXX 但對於波蘭和其他國家來說，巴黎是“吹毛求疵”，堅持只依靠歐洲供應鏈，搞錯了重點，因為歐洲公司目前也沒有能力自行運送這百萬枚彈藥。

因此，對於立陶宛部長 Gabrielius Landsbergis 來說，主要的事情仍然是能夠“儘快”回應基輔的要求；周一，他表示，法國有關歐洲工業的問題仍然可以理解。

無論如何，烏克蘭部長 Dmytro Kuleba 周一在與部長們的視頻會議上再次譴責歐盟無力執行其決定，以及它是“以人的生命”為代價的。有些人認為評論有點誇張。

雖然烏克蘭再度抨擊歐盟無能快速就提供武器快速做出決定，而將導致喪失人命，但根據歐盟一外交官指出：他們已經開始進行減少彈藥庫存措施，並要求償還高達 6 億歐元（就計畫中的 10 億歐元）。 到 5 月底，應交付 250,000 枚彈藥。

歐洲防務局即將就這些聯合採購與歐洲公司展開初步談判。對於博雷利先生來說，這只是就一些技術和法律細節達成一致的問題。

法國方面認為，委員會必須很快就歐盟生產能力提出的文本也可以促進達成協議。 新的會議將於周三舉行。