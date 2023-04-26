傳希臘總統為稱馬英九“台北前領袖”道歉？

希臘/台灣/馬英九/“台灣前總統”

台灣前總統馬英九今天抵達希臘參加第8屆德爾菲經濟論壇，與希臘總統卡特琳娜·薩克拉洛普魯互動，當面抱怨論壇將他的頭銜改為台北前領導人。消息稱希臘總統對此抱歉，並稱會要求改過來。消息沒有提及馬英九的稱呼改動背後原因，也沒有提及根據什麼要求，馬英九被稱為台北前領導人。台灣國民黨指責蔡英文政府無能堅持稱馬英九“台灣前總統”。

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據自由時報今天報道稱，台灣前總統馬英九於希臘時間今日中午出席第8屆德爾菲經濟論壇開幕式，他當面嚮應邀致詞的希臘總統卡特琳娜·薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）以及論壇創辦人兼主席索莫科斯（Symeon G. Tsomokos）反映他的稱謂問題，卡特琳娜·薩克拉洛普魯對此表示歉意（原話：we are sorry about this），也表示會請主辦單位更正（correct）。

消息稱，馬前總統辦公室指出，包括希臘總統與主辦單位，都稱呼馬前總統為“Mr. President（總統先生）”。

消息說，馬前總統辦公室表示，肯定第一線外交人員的辛勞，遺憾蔡英文政府在馬前總統此次稱謂上採取雙重標準，馬前總統親自交涉，也表達將堅定站在民間立場上，為台灣發聲，讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平，堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭。

該報說，“德爾菲經濟論壇”官網先前將馬英九的職銜標示為“台北前總統”，經外館抗議後一度正名為“台灣前總統”，但就在馬英九出席前夕，主辦單位官網竟又再次擅改馬英九職銜，且是比“台北前總統”更誇張的“台北前領袖”。