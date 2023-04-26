烏克蘭紀念前蘇聯切爾諾貝利核事故37周年 譴責俄羅斯“核訛詐”

烏克蘭/俄羅斯/切爾諾貝利/核災難

烏克蘭今天紀念切爾諾貝利核災難37周年，同時譴責俄羅斯的核 "訛詐"，俄羅斯去年曾短暫入侵烏克蘭已經廢棄的切爾諾貝利核電站，目前並仍佔領着紮波羅熱烏克蘭這座歐洲最大的核電站。

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烏克蘭總統澤連斯基今天在電報群上評論稱，"37年前，切爾諾貝利核電站的災難在全世界留下了巨大的傷疤。""去年，俄羅斯佔領者不僅入侵了這座核電站，而且將整個世界再次暴露在新核事故的危險之中"。"澤連斯基敦促說：“我們必須盡一切努力，讓這個恐怖國家沒有機會利用原子設施來訛詐烏克蘭和世界。”

據法新社說，位於基輔以北約100公里的切爾諾貝利核電站的一個反應堆於1986年4月26日發生爆炸，當時烏克蘭仍是蘇聯的一部分。這場被認為是歷史上最嚴重的核事故，污染了烏克蘭、白俄羅斯和俄羅斯的大片地區。西歐的大部分地區也受到了放射性沉降物的影響。

在俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，即2022年2月24日，莫斯科軍隊通過白俄羅斯進入切爾諾貝利周圍的高輻射禁區，並佔領了自2000年以來一直就不再運行的工廠所在地。他們在那裡呆了一個月才撤走，據基輔方面指控稱，俄軍洗劫了科學設備。

據澤連斯基說，"切爾諾貝利地區的科學和安全企業現在已經恢復了正常運作"。但基輔不排除俄羅斯從白俄羅斯發動新的攻擊，烏克蘭已經加強了北部邊境的防禦陣地，包括在切爾諾貝利周圍30公里半徑的禁區。

在烏克蘭南部，俄羅斯軍隊仍然佔領着紮波羅熱核電站，這個巨大的綜合體在去年10月俄羅斯通過普京簽署的法令正式接管它之前，曾經生產烏克蘭20%的電力。在俄羅斯入侵的頭幾個月里，儘管有一段時間軍事轟炸多次發生，但該核電站仍在繼續運行，直到9月被關閉。

基輔和莫斯科一再互控對方轟炸該廠，引發了 "新切爾諾貝利 "的安全危險陰影。

國際原子能機構（IAEA）負責人拉斐爾-格羅西（Rafael Grossi）於3月14日表示，紮波羅熱工廠的 "安全 "問題仍然"懸在空中"，該核工廠附近最近曾有兩個地雷發生爆炸事件。