烏克蘭醞釀大反攻 只欠氣象東風與炮彈到位

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊醞釀的大規模的春季反擊戰可能在未來幾周內推進，現在需要考慮幾個因素不僅包括天氣變暖，但也需要考慮西方盟友國家提供裝備和彈藥狀況。

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據本台在烏克蘭奧里基夫的特派記者斯特凡-西奧漢報道稱，烏克蘭士兵其實一直處於戰鬥狀態。據對20歲的士兵羅曼採訪，羅曼已經被授予烏克蘭英雄稱號，以表彰他在一年內，用火箭炮擊落了六架俄羅斯戰鬥機。

據羅曼解釋說："我們在等待合適的時機，等待理想的天氣，這樣我們的坦克就不會陷入氣象困境。但是我們已經準備好了，我們在等待命令。每個人都有充滿戰鬥精神，我們都想去進攻。我們百分之百確信，一切都會順利，我們會贏得勝利"。

在奧里基夫，烏克蘭士兵不斷回擊俄羅斯軍隊的炮火攻擊，俄軍有時一天要襲擊300次。據羅曼說："他們對我們的炮擊越來越頻繁，他們到處埋設地雷，我們的情報也證實了這一點。俄軍知道我們正在準備反攻。

對於烏克蘭軍隊來說，方向很明確：向南，向海岸進發。這名士兵強調說：如果我們成功拿下梅利托波爾、馬里烏波爾和別爾江斯克，我們將切斷俄軍與克里米亞的聯繫，烏軍要在赫爾松地區包圍俄軍並繼續向克里米亞前進。我們必須不惜一切代價將俄羅斯軍隊趕出亞速海。