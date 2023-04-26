馬英九頂“前台北領導人”銜出發希臘研討會 指責蔡英文無能堅持“台灣前總統”

台灣/希臘/馬英九

台灣前總統馬英九應邀出席在希臘舉辦的一項論壇，活動官網第二度矮化馬英九頭銜為“前台北領導人”。此前台灣外交部對台北頭銜交涉一度促成改回中華民國前總統，但昨天又再改回至台北。據台灣外交部稱馬辦卻要外交部應負起責任。消息沒有提及希臘論壇舉辦方是在什麼樣的情況下堅持稱呼馬英九是去台北領導人，也沒有提及馬英九是否提出抗議。

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據自由時報今天署名報道稱，台灣涉外官員對此無奈表示，馬英九是受邀者，馬辦不願意直接交涉，卻把問題全甩鍋給外交部。

馬英九應邀於26日出席在希臘的“德爾菲經濟論壇”開幕式，但該官網昨天二度矮化馬英九頭銜為“前台北領導人”，台灣外交部呼籲馬英九審慎評估是否與會；馬英九基金會執行長蕭旭岑則說，外交部應負起責任妥適處理，馬英九不會因為蔡政府無能就不出席論壇，而是會爭取向國際發聲的機會。

台灣總統府今日則表達立場說，主辦單位應該立即改正錯誤。但對於未來類似活動參與，“建議能特別注意確認”，避免類似情況再次發生。

該報稱台灣總統府雖未點名，但外界認為這是對馬英九方面進行呼籲。涉外官員也還原與馬辦的交涉背景說，真實的狀況是，外交部發現馬前總統的稱呼被矮化時，即通知馬辦，並敦促他們要以受邀者的身份去向主辦單位反映，結果馬辦的一位女姓對口人員回復說：“尊重外交部跟主辦單位的協調”。

據該報道，涉外官員無奈說，這說法讓外交部一頭霧水，想說這個民間活動你們是受邀者，主辦單位名稱弄錯，居然馬辦方面不願意交涉，甩鍋給外交部。

涉外官員不滿表示，馬英九第一次遭到矮化，第一線外交人員也一度爭取到前總統的稱呼，但之後又被改掉而二次矮化。這背後並不尋常，受邀者應直接詢問主辦單位或進行必要舉措。前線的外交人員既要處理馬英九到訪的接待事宜，還要“因為受邀者沒有態度”，也必須無論如何不能讓人家羞辱我們前總統，正極力去爭取，結果還被自己人插刀，這真正要負起責任者，豈應是外交部。