黑海糧食出口協議延長前景堪憂

糧食出口

歐洲 – 去年俄羅斯已經在聯合國的調解下與土耳其和烏克蘭達成了協議，同意開闢海上人道主義走廊，允許烏克蘭港口城市對外出口農產品。直到今年3月，俄羅斯同意繼續延長兩個月，協議將在5月中旬到期。但俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處特使根納季·加季洛夫（Gennady Gatilov）26日表示，烏克蘭和俄羅斯之間的黑海穀物協議談判沒有取得任何進展。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國秘書長古特雷斯已向俄羅斯總統普京提出一項提案——具體細節未知——允許延長黑海糧食出口協議，這有助於緩解全球糧食危機。該協議將於 5 月 18 日到期。俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處特使加季洛夫26日表示，我們對聯合國做出的努力表示讚賞，但到目前為止沒有具體承諾。

一名俄羅斯消息人士表示，美國已允許摩根大通為俄羅斯農業銀行(Rosselkhozbank)處理支付業務，但這一臨時安排並不能完全替代將該行接入SWIFT（銀行結算系統）的作用。在黑海協議的談判中，重新接入SWIFT是俄羅斯的主要要求之一。此外，俄羅斯還一再表示，協議的達成取決於西方是否消除對俄羅斯穀物和化肥出口的障礙。消息人士稱，摩根大通的方案被提議作為俄羅斯農業銀行重新接入SWIFT的替代方案，但可能隨時被終止。

法新社記者聯繫摩根大通時，摩根大通拒絕置評。對此，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，如果這一問題得不到解決，俄方將拒絕延續協議。