克里姆林宮改口贊成習澤通話 強調侵戰目標不變

俄羅斯/烏克蘭/中國

俄羅斯總統府克里姆林宮27日在被問及對中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基一天前的通話有何看法時表示，俄羅斯歡迎任何可能使烏克蘭衝突更接近結束的事情。此前一天，俄羅斯對習澤通話生氣，譴責澤連斯基不要和平，破壞俄羅斯推動的和平談判計畫。克里姆林宮否認普京與習近平討論涉及烏克蘭恢復到1991年邊界議題。

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據路透社消息，克里姆林宮今天說歡迎習澤關於烏克蘭戰爭的通話，但表示俄羅斯的目標保持不變。

克里姆林宮強調，俄羅斯仍然需要實現該國在烏克蘭所謂的“特別軍事行動”的目標。

自俄羅斯去年 2 月派兵進入烏克蘭以來，中國和烏克蘭領導人周三首次電話會談，實現了基輔數月來公開尋求此類會談的長期目標。克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫表示，俄羅斯熟悉兩位領導人討論的細節，並表示他們對衝突的立場是眾所周知的。

佩斯科夫在談到他們的電話時還說：“我們準備好歡迎任何可以加速烏克蘭和俄羅斯衝突結束以實現俄羅斯為自己設定的所有目標的事情。”佩斯科夫稱，“至於他們溝通的事實，這是每個國家的主權問題，也是他們雙邊對話自己的問題。”

當被問及在中國領導人最近訪問莫斯科期間俄羅斯和中國是否討論過將烏克蘭恢復到 1991 年的邊界時，佩斯科夫說：“沒有討論過這個。”