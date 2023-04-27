烏軍反攻在即 歐美報告輸烏坦克230裝甲車1550

烏克蘭/俄羅斯/北約

北約秘書長斯托爾滕貝格今天報告說，北約的盟友和夥伴已經向烏克蘭提供了230輛作戰坦克和1550輛裝甲車，以幫助烏克蘭對抗俄羅斯的進攻並奪回領土。

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北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周四在與盧森堡首相格紮維埃-貝泰爾舉行的新聞發布會上說："美國領導的聯絡小組的盟友和夥伴已經向烏克蘭運送了230輛坦克、1550輛裝甲車和大量彈藥，即占所承諾裝備的98%，用於裝備九個新的裝甲旅。

北約負責人強調說：“因此，烏克蘭軍隊完全擁有奪回更多領土所需的能力。”

自2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭的攻勢開始以來，北約成員還提供了防空系統、大炮和來自波蘭和捷克共和國的蘇制米格-29戰鬥機。他們還對數萬名烏克蘭軍事人員進行了使用北約軍隊的武器培訓。

然而，斯托爾滕貝格呼籲，"永遠不要低估俄羅斯"。"他說："俄羅斯軍隊可能在質量上有所欠缺，但他們在數量上得到了彌補，而且莫斯科繼續徵調更多兵員。但他保證，"只要烏克蘭需要，我們就會在他們身邊，我們將為烏克蘭提供所需。"

盧森堡首相"澤維爾-貝泰爾說：“盧森堡是北約中最小的國家，但如果需要我們，我們也可以依靠。” 在北約國家中，盧森堡用於國防開支的GDP份額排在最後，但政府首腦已承諾將增加這一份額。

斯托爾滕貝格和貝泰爾對周三中國國家主席習近平與烏克蘭總統沃洛季米爾-澤倫斯基的電話交談表示歡迎。但據北約負責人稱，"這並沒有改變中國沒有譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭的事實。" 北約秘書長說，"應該由烏克蘭來決定會談的條件是什麼，以及談判應該有什麼形式。"

斯托爾滕貝格最後說：“如果我們想要一個和平的、通過談判達成的解決方案，讓烏克蘭建立起自己的主權和獨立國家，那麼實現這一目標的最佳方式就是向烏克蘭提供軍事支持，保證烏克蘭獲勝。這正是北約盟國正在做的。”