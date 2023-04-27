烏軍醞釀大反攻 俄軍急調軍火備戰

烏克蘭/反攻/俄羅斯

俄羅斯侵入烏克蘭的軍隊正在為烏克蘭士兵的反攻做準備。俄羅斯正在延續的大面積徵兵成為聚焦，而且，普京正緊鑼密鼓調集軍火補充烏東前線俄軍備戰。專家稱，此番烏軍反攻結果將對烏克蘭戰爭衝突的持續發展具有決定性意義。

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據法新社今天報道稱，莫斯科正在為烏克蘭軍隊的反攻準備武器。隨着冬季泥土開始變得乾燥，雖然俄羅斯軍隊至此的進攻戰果不大，但俄羅斯軍隊已經從過去的失敗中吸取教訓，並再次寄希望於一場它有信心獲勝的長期戰爭。

烏克蘭軍隊反攻卻也志在必得，戰爭衝突應該很快進入基輔想重新獲得主動權的進攻階段。

俄羅斯的陣地設施從南部的赫爾松延伸到烏克蘭的東北部，長達800至900公里之間。智囊團美國企業研究所的布拉迪-阿夫里克告訴法新社，這是 "層層防禦工事和戰壕 "的積累。這包括反坦克壕溝、柵欄、預製防線，如 "龍牙 "和沙井。

因此，烏克蘭人的攻擊將遭遇幾個連續的阻擋。"地中海戰略研究基金會（FMES）學術主任Pierre Razoux總結說："俄羅斯軍隊的目標是抵禦與承受打擊。據稱，"在第二道防禦線中，烏克蘭攻擊者或會被卡住，即使烏軍通過了，第三道防禦線坦率地說也很複雜。

烏克蘭軍隊會在哪裡發動反攻，是聚焦話題。烏東戰爭的前線提供了許多可能。"在任何防守策略中，你都試圖把進攻者趕到你所選擇的戰場地面上，"據英國傑尼斯研究所的分析師安德魯-蓋勒解釋說，反擊的地點可能還沒有決定。而且在反攻之前可能會有某些誘餌，進行小規模的攻擊，以使俄羅斯軍隊對 "不是主要攻擊的陣地 "進行自我防禦。

在莫斯科，HSE國立大學的瓦西里-卡申（Vasily Kashin）提到了幾個月來一直發生激烈戰鬥的巴赫穆特（Bakhmut）地區，以及南部地區作為選擇。他也承認，"我們擁有的數據非常有限。"

周一，俄羅斯準軍事組織瓦格納的負責人葉夫根尼-普里戈津（Evgeny Prigozhin）預測，在他的戰士拿下巴赫穆特的那天，會有一次反攻，並指出5月9日是紀念俄羅斯戰勝納粹德國的日子。

皮埃爾-拉祖還回顧了虛張聲勢的可能性，不排除 "基輔進行了精湛的欺騙行動，使人們相信他們並沒有準備好"。

俄羅斯被指在醞釀新的徵兵。克里姆林宮和衝突開始以來一樣，依靠的是更大的兵源，而這一兵源通過徵兵活動繼續增長。

據法新社說，烏克蘭軍隊理論上軍力倍增，因有了所有的西方先進軍備，武器比一年前更好。只是有些武器還沒有擺上前線，有些只是替換了被摧毀的烏克蘭武器裝備。

專家警告，突破敵方防線只有在允許控制拿下的新陣地的情況下才有意義。烏克蘭軍隊奪回的領土越遠，供應鏈就越長。

專家分析還警告，任何烏克蘭的進攻，即使是最有效的進攻，也不會立即結束這場戰爭。