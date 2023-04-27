西班牙高溫 部分地區破40℃

酷暑來臨

南歐 – 西班牙部分地區連續一個星期氣溫高達攝氏38到40度，比往年此時平均氣溫高出足足15度，加上降雨量連續三年明顯下降，不僅春耕與灌溉困難，夏季農作預估也將短收60%。西班牙全境水庫儲水量都僅有50%甚至更少，民生飲水安全堪憂，面對高溫下可能提早的野火季，消防用水也可能告急，西班牙全境緊張備戰高溫。

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在這種情況下，西班牙當局被迫做出調整，衛生部已向擁有廣泛權力的地區提議，將原定於 6 月 1 日啟動的防酷暑計畫提前至 5 月 15 日。

這些計畫根據溫度確定人口的不同風險水平，特別是脆弱人群。馬德里已經在周三宣布啟動其計畫，該計畫特別規定了調整學校時間表的可能性，這通常是從 6 月開始進行的。

根據聯合國的數據，西班牙是近 75% 的領土面臨荒漠化風險的前線歐洲國家，近年來異常高溫事件成倍增加。

因此，根據 Aemet 的說法，該國去年經歷了有記錄以來最熱的一年，從 5 月開始出現了幾次熱浪。 根據加泰羅尼亞理工大學周二發表的一項研究，1971 年至 2022 年間，西班牙一年中夏季氣溫下降的天數從 90 天減少到 145 天。

同樣在此期間，白天熱浪增加了 7 次，夜間熱浪事件增加了近 11 次，而西班牙主要城市的氣溫平均上升了 3.54°C。

除了高溫之外，將大部分農產品出口到歐洲其他國家的西班牙正面臨災難性的乾旱，這讓農民和當局感到擔憂。

據主要農民聯盟 Coag 稱，西班牙 60% 的農業用地目前因降雨不足而“窒息”。 乾燥的土壤和極高的溫度構成了一種爆炸性混合物，增加了火災的風險。

因此，周四大部分地區因 Aemet 火災的“非常高”或“極端”風險而處於警戒狀態，而內政部就此問題與各地區召開了一次特別協調會議。

根據歐洲森林火災信息系統（Effis），自年初以來，西班牙的火災面積已經創下歷史新高，超過 54,000 公頃，而 2022 年同期為 17,126 公頃，這是火災創紀錄的一年)

鄰國葡萄牙也受到了這波早期熱浪的影響。 據國家氣象研究所稱，繼周三該國南部最高氣溫達到 35.4 度之後，該地區的氣溫“比正常水平高 10 至 15 攝氏度”，周四可能達到 37 度。