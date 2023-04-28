報復烏克蘭無人機刺殺普京未遂？俄羅斯大舉轟炸烏克蘭城市

俄羅斯/烏克蘭

周五，當人們還在清早入睡時，俄羅斯向烏克蘭各地城市投擲導彈，是近兩個月以來的首次大規模空襲，至少造成至少 12 人死亡。今天清晨的襲擊發生在基輔準備發動反攻以奪回俄羅斯佔領的領土，以及德國媒體爆料烏克蘭早前墜毀於莫斯科郊外的無人機銜帶刺殺俄羅斯總統普京未遂之際。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯在近兩個月來最大規模的烏克蘭空襲中至少造成 12 人死亡。

在中部城市烏曼，消防員在一棟高層被燒毀的住宅樓中與熊熊大火搏鬥。地區長官 Ihor Taburets 說，至少有 10 人喪生，其中包括兩名兒童。九人被送往醫院。

在東南部城市第聶伯羅，一枚導彈擊中一所房屋，炸死一名兩歲兒童和一名 31 歲婦女，據地方長官 Serhiy Lysak 說，另有三人也在襲擊中受傷。

首都基輔也被爆炸震撼，官員報告說防空部隊摧毀了 11 枚導彈和兩架無人機。官員說，在基輔以南的 Ukrayinka 鎮有兩人受傷。據烏克蘭國際文傳電訊社報道，午夜過後，克列緬丘克和波爾塔瓦等中部城市以及南部的尼古拉耶夫也發生了導彈轟炸。

烏克蘭軍方表示，烏軍擊落了俄羅斯發射的 23 枚巡航導彈中的 21 枚。

烏克蘭總統澤連斯基譴責說，“俄羅斯的這種恐怖行為必須得到烏克蘭和世界的公正回應。”澤連斯基並肯定，“它會的。”

目前尚不清楚俄羅斯在周五的襲擊中的目標是什麼，儘管它在整個冬季經常襲擊民用基礎設施，尤其是能源設施。從去年年底開始，俄羅斯大約每周發動一次此類襲擊，但隨着冬季結束，襲擊逐漸減少，西方國家表示，莫斯科已用盡其大部分遠程導彈武庫，未能成功打擊烏克蘭城市。

莫斯科表示，它並非故意以平民為目標，但俄軍空襲和炮擊已造成烏克蘭各地數千人死亡，並摧毀了城鎮。

基輔表示，對遠離前線的城市發動襲擊除了恐嚇和傷害平民外沒有任何軍事目的，這是一種戰爭罪。

俄羅斯進行了長達數月的冬季攻勢，儘管發生了迄今為止最血腥的戰鬥，但這場攻勢收效甚微，戰爭即將進入緊要關頭。基輔正準備動用西方派來的數百輛坦克和裝甲車進行反攻。幾個月來，戰鬥的主要焦點一直是東部城市巴赫穆特，因為俄羅斯試圖佔領它尚未控制的工業頓巴斯地區的剩餘部分。

路透社說，至此，俄羅斯控制着烏克蘭南部和東南部的大片領土，並於 2014 年奪取並吞併了克里米亞半島。