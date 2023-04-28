意大利主持重建烏克蘭會議

歐洲/ 烏克蘭

意大利政府高層在4月26日星期三的一場雙邊會議上與到訪的烏克蘭政要進行對接，就“重建烏克蘭”這一主題向到場的千餘家意大利與烏克蘭企業代表表達了政府的支持。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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02:10 意大利-烏克蘭雙邊“重建烏克蘭”會議參會者合影。攝於4月26日，羅馬。 © AP

意大利總理喬治亞·梅洛尼在會議期間敦促歐盟加快談判，以促成烏克蘭加入歐盟。她還鼓勵意大利企業家不要害怕投資，或者害怕在烏克蘭進行建設或重建，也不要害怕越過目前的艱難時段，朝前看。

意大利外交部長安東尼奧·塔亞尼表示，“意大利不僅希望在軍事層面支持烏克蘭，而且希望在工業層面和民用層面支持烏克蘭。為此，大約有1000家意大利和烏克蘭公司聚首，在正式會議之後參加企業對企業會議。意大利已準備好在烏克蘭進行重要投資，也對烏克蘭在意大利的投資持開放態度，意大利公司的國際化是當務之急。意大利政府準備支持烏克蘭成為歐盟的正式成員...希望為意大利在烏克蘭的投資鋪平道路。意大利政府已準備好組織合資企業，並將支持意大利和烏克蘭公司之間的合作”。

塔亞尼強調，意大利本次的倡議是更廣泛的歐洲項目的一部分。此前，德國和法國已各自舉行過類似的雙邊會議。

到訪的烏克蘭總理丹尼斯·什米加爾對意大利給予烏克蘭的“三百六十度全力支持”表示感謝。他指出，雙方將就廣泛的問題進行友好和建設性的談判，其中包括烏克蘭的重建計畫、烏克蘭歐洲-大西洋一體化以及澤連斯基總統的和平方案的落實等問題。

美聯社引述世界銀行的一份報告稱，預計未來10年內，烏克蘭需要4110億美元，以從戰爭中恢復、重建，其中基輔將需要140億美元用於重大關鍵性重建工程。